En las últimas horas, Juariu publicó una serie de historias en sus redes sociales que dejaron al descubierto una fuerte interna detrás de la ausencia de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en el cumpleaños de Magnolia Vicuña. A partir de esas versiones, la China Suárez salió al cruce de la periodista y el intercambio no tardó en escalar.

La polémica se instaló luego de que Juariu revelara detalles sobre el festejo de la hija de la actriz, realizado en la conocida “casa de los sueños” de Nordelta en ausencia de Mauro Icardi. Según contó, las hijas del futbolista y la Wanda habrían quedado angustiadas al ver la fiesta en las redes sociales por un motivo que causó sorpresa.

El punto que más controversia despertó fue el comentario sobre la vestimenta de Magnolia. La periodista aseguró que la niña habría usado un traje de baño idéntico al de la hija menor de Wanda, e incluso sugirió que podría tratarse del mismo. La versión no fue bien recibida por la China, que reaccionó de inmediato.

China Suárez y Juariu (Fotos: Instagram @sangrejaponesa y @juariu)

Leé más:

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi no fueron al cumpleaños de Magnolia y estalló el “malla gate”

JUARIU LE SALIÓ AL CRUCE A LA CHINA SUÁREZ, QUE LA ACUSÓ DE HOSTIGAR A SU HIJA

A través de sus redes sociales, la actriz expresó su enojo sin filtros y apuntó directamente contra Juariu. “Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram, dejando en claro su malestar por la situación.

El mensaje de la China Suárez a Juariu (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La influencer no se quedó de brazos cruzados, sino que recurrió a su perfil de Instagram para “colgar” allí su contundente respuesta. “Eugenia Suárez, alias ‘la China’, me acusa de hostigar. Solo di información”, se defendió Vicky.

Juariu le respondió a la China Suárez (Foto: Instagram @juariu)

“No hablo de los menores, sino del contexto de un supuesto ida y vuelta judicial. Los que exponen a menores, en tal caso, desde que empezó todo son los protagonistas y el entorno”, cerró la panelista de Cortá por Lozano.

Leé más:

La furia de la China Suárez contra Juariu por revelar la interna del cumpleaños de Magnolia

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.