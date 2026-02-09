Una nueva polémica volvió a sacudir al triángulo mediático de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, pero la que terminó quedando expuesta fue Juariu. En A la Tarde, Luis Ventura y su panel hablaron con la influencer y consiguieron la palabra de Agustín Rodríguez sobre la posibilidad de que la actriz realice una demanda.

El conflicto se originó durante el festejo de cumpleaños de Magnolia Vicuña, en una tarde que parecía tranquila y terminó derivando en una fuerte disputa pública. El detalle que hizo saltar todo por los aires fue la malla que la China eligió para vestir a su hija menor. Vicky Braier, más conocida como Juariu, aseguró en sus redes sociales que esa prenda fue un regalo de Mauro Icardi para su hija menor, quien habría visto el video en TikTok y rompió en llanto al reconocerla.

El mensaje de la China Suárez a Juariu (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

A partir de esa versión, Eugenia Suárez reaccionó con dureza y publicó un fuerte descargo en el que apuntó directamente contra la panelista de Cortá por Lozano. En su mensaje, la actriz la acusó de hostigamiento y de generar situaciones de bullying hacia su hija, lo que colocó a Juariu en el centro de la polémica.

¿DEMANDA EN PUERTA? LO QUE DIJO EL ABOGADO DE LA CHINA SOBRE JUARIU

Frente a las críticas, la periodista decidió salir a defenderse en el programa A la tarde, donde explicó cómo había accedido a esa información, aunque mantuvo en secreto la fuente, que en las redes sociales señalaron a más no poder como Wanda Nara. En ese contexto, también se reveló la posibilidad de que la China tomase medidas legales en su contra por la difusión de esos datos.

El periodista Luis Bremer contó el contacto que mantuvo con el abogado de la actriz para conocer los pasos a seguir. “Le escribí al abogado Agustín Rodríguez, después de ese posteo que habla de una persona que hostiga a tus hijos, uno infiere que le puede mandar una carta documento”, relató al aire.

Juariu y la China Suárez (Foto: Instagram @juariu y @sangrejaponesa)

Sin embargo, el asesor legal fue contundente y aclaró: “No me dio la China ningún tipo de instrucciones para que envíe una carta documento, por lo tanto quedaría en lo mediático”. Por el momento, la actriz no avanzaría con acciones judiciales contra Juariu, aunque el conflicto sigue sumando capítulos.

