Ivana Figueiras, la modelo que supo ser novia de Sebastián Ortega y en la actualidad es la pareja de Darío Cvitanich, fue denunciada en el Juzgado n° 2 de Tigre por hostigamiento, amenazas y violencia física por Natalie Pietra, quien es la actual de su ex marido, Tomás Guarracino.

En SQP, Yanina Latorre presentó una serie de mensajes y audios que Ivana les habría enviado a Natalie, y Martín Salwe reveló que en los mismos la trata de “loca, enferma, un asco de persona, una mala madre y mogólica” y amenaza con “cag… a trompadas”.

“Por esta última amenaza se le pide al juez una medida cautelar con un perímetro de exclusión”, agregó Salwe.

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