Daniela Celis protagonizó un divertido momento junto a Mica Viciconte en La Jugada, el stream de Telefe, al contarle que se cruzó con Fabián Cubero y que tuvo miedo de saludarlo porque no quería que el exfutbolista interpretara que lo estaba “beboteando”.

La ex Gran Hermano le explicó a Mica que su manera de hablar podía prestarse a confusión y hasta le hizo una particular aclaración sobre su personalidad.

“Para mí tenés que decirle: ‘Mirá que Dani habla beboteando, no es que te está beboteando’”, le comentó Daniela a la pareja de Cubero.

Atenta al relato, Mica respondió con humor: “Me olvidé de avisarle a Fabi, si te cruzaba”.

Entre risas, Pestañela continuó con su relato: “Yo dije: ‘Encima es el de Mica Viciconte’. No sabía si mirarlo a los ojos. No lo beboteé”.

¿Lo beboteó? Daniela Celis contó su incómodo encuentro con Fabián Cubero y Mica Viciconte reaccionó en vivo

El encuentro de Daniela Celis con Fabián Cubero

Intrigada por la situación, Mica quiso saber cómo había sido finalmente el encuentro: “¿Pero cómo lo saludaste a Fabi?”.

Daniela contó que fue Cubero quien la saludó cordialmente y que ella respondió de manera amable, aunque mantuvo cierta distancia para evitar cualquier tipo de malentendido.

Al escuchar la secuencia, Mica analizó la situación con humor y marcó su postura: “Le hablaste simpática. Está bien. Pero yo cuando tienen pareja soy mucho más respetuosa. Hay que marcar la distancia”.

La frase provocó las risas de Daniela, quien finalmente explicó por qué el encuentro la había puesto especialmente nerviosa: “Aparte me inhibí. La pareja era vos, no una pareja normal”.

El comentario de Pestañela hizo tentar a Mica, en alusión, con humor, al respeto que Viciconte impone cuando se trata de su relación con Fabián Cubero.