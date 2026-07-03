Mica Viciconte y Fabián Cubero se sentaron juntos frente a las preguntas más filosas de Pampita y no esquivaron nada. En una dinámica de preguntas cruzadas sobre la pareja, la ex Combate y el ex futbolista repasaron celos, discusiones cotidianas y hasta quién tiene siempre la última palabra en la casa que comparten.

La primera bomba llegó apenas arrancó el juego de preguntas. Pampita quiso saber quién de los dos “roba más” en la pareja, es decir, quién tiene más para ofrecer en la relación. Cubero no dudó: “Ella roba”, lanzó, mientras Viciconte fingía sorpresa: “¿Yo robo? ¡Ah, no, no!”.

El exfutbolista insistió con humor: “Yo soy carismático, soy copado, agradable”, pero terminó cediendo con una frase romántica: “No, ella, porque yo la amo”.

QUIÉN ES MÁS CELOSO: LA RESPUESTA QUE SORPRENDIÓ

Cuando la conductora avanzó con la ronda de celos, ninguno de los dos quiso hacerse cargo del rótulo. “No, en ese sentido no es ninguno de los dos”, arrancó Cubero, aunque Mica enseguida matizó: “A mí me gustaría que a veces él fuera un poco más...”. Ahí el de Necochea reconoció su costado interrogador: “¿Con quién? ¿Cómo estuvo? ¿Quién era?”, imitándose a sí mismo.

pareja habló sobre su relación: los celos, las peleas, la convivencia y la intimidad. La panelista y el exjugador de Vélez contaron cómo superan las crisis y qué hacen para que la pasión siga intacta. Crédito: captura Web

Viciconte, en cambio, contó cómo actúa cuando lo ve charlando con otra mujer en una fiesta: “Me quedo observando. Si esa chica es una amiga, no pasa nada, pero enseguida pregunto quién era”. Y agregó que sus consultas nacen del cariño: “Te ponés nervioso porque te quiero”. Pampita, entre risas, sentenció que la que realmente tiene la lupa puesta es ella.

LAS PELEAS “POR BOLUDECES” Y QUIÉN PIDE PERDÓN PRIMERO

La ronda también dejó definiciones sobre las discusiones cotidianas de la pareja. Para Mica, es Fabián quien arma conflicto por temas menores, como olvidarse de sacar la carne del freezer, mientras que ella —según su propia versión— solo discute “por cosas importantes”. Cubero, claro, no se lo dejó pasar y le devolvió la chicana en el momento.

Mica Viciconte y Fabián Cubero, cara a cara con Pampita Por: Instagram

El cierre del juego llegó con una pregunta clásica: ¿quién pide perdón más seguido? Ahí Cubero no tuvo problema en reconocerlo: “Yo, porque me equivoco”, admitió, mientras Viciconte remataba con una frase que resume el ida y vuelta de toda la nota: “Porque ella siempre tiene la razón”.