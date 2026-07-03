Sofi Pachano volvió a mostrarse tal cual es en sus redes sociales y esta vez sorprendió a sus seguidores con una respuesta contundente sobre la posibilidad de tener un segundo hijo. La actriz, que se convirtió en mamá de Vito hace casi seis meses junto a Santiago Ramundo, no dudó en dejar en claro cuál es su postura actual sobre agrandar la familia.

Desde que nació su hijo, la actriz comparte con naturalidad distintos momentos de su día a día como mamá: anécdotas, desafíos y escenas cotidianas que muestran cómo vive esta nueva etapa. En ese marco, decidió abrir una caja de preguntas en sus historias de Instagram para interactuar con la comunidad que la sigue de cerca desde el debut de Vito.

SOFI PACHANO Y SU RESPUESTA SOBRE UN SEGUNDO HIJO

Como suele pasar en este tipo de dinámicas, uno de los seguidores le consultó directamente si estaba en los planes de la pareja tener otro bebé pronto. Sofi, que en ese momento estaba en su auto amamantando a Vito, no dejó pasar la oportunidad de responder con humor y espontaneidad, su estilo de siempre frente a cámara.

Sofi Pachano abrió una caja de preguntas y respondió una de las consultas que más se repite desde el nacimiento de Vito. Entre risas, dejó en claro cuál es su postura sobre la llegada de un segundo hijo. Crédito: Instagram

“¿Vos estás loca? ¿Cómo voy a tener otro pronto?”, lanzó entre risas, dejando en evidencia que, al menos por ahora, la idea de un segundo embarazo no está sobre la mesa. La respuesta se viralizó rápido entre sus seguidores, que celebraron la sinceridad con la que la actriz suele manejar estos temas.

LOS PLANES DE FAMILIA DE SOFI PACHANO Y SANTIAGO RAMUNDO

Más allá del tono divertido de la respuesta, quedó claro que por el momento la pareja no tiene en agenda ampliar la familia en el corto plazo. Sin embargo, Sofi tampoco cerró la puerta por completo a la idea de tener otro hijo en el futuro, dejando entrever que se trata más de una cuestión de timing que de una decisión definitiva.

Sofía Pachano se convirtió en mamá de Vito en enero de 2026 junto a su pareja, Santiago Ramundo Por: Instagram

Por ahora, la actriz prefiere disfrutar a pleno esta etapa junto al pequeño Vito, que con apenas seis meses ya se transformó en el protagonista indiscutido de su vida y de buena parte de los contenidos que comparte en redes. Entre humor, sinceridad y ternura, Sofi sigue mostrando el día a día de la maternidad tal como lo vive: sin filtros.