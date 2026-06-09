Sofía Pachano volvió a conquistar a sus seguidores con una nueva receta en redes sociales. La actriz, que suele combinar humor y gastronomía en sus publicaciones, compartió una divertida jornada junto a Valeria Lynch, quien participó de su ya clásico segmento de cocina.

En los videos, Sofía bromea con que la niñera de Vito, el bebé que tuvo junto a Santiago Ramundo, le falló y por eso invita a distintos famosos amigos a ayudarla mientras cocina.

Esta vez, la protagonista fue Valeria Lynch, que aceptó el desafío, aunque dejó en claro cuál sería su función. “Cociná vos”, le dijo entre risas a Sofía, sin dejar de sostener en brazos al pequeño Vito.

Feliz en su rol de “nana” por un día, la cantante acompañó todo el proceso, le cantó al bebé y luego disfrutó del plato preparado por la hija de Aníbal Pachano.

La receta de rolls veggie de Sofía Pachano que cocinó junto a Valeria Lynch (Instagram)

Cómo hacer los rolls veggie de Sofía Pachano

Una de las claves de esta receta es que combina vegetales frescos con una salsa de maní que aporta mucho sabor. Además, es ideal para quienes buscan una opción liviana, nutritiva y fácil de preparar.

Ingredientes (10 unidades)

10 hojas de papel de arroz

2 tazas de repollo colorado cortado bien fino

2 tazas de repollo blanco cortado bien fino

1/2 cebolla pequeña picada

1 zanahoria pequeña rallada

1 cucharada de jengibre rallado

1 diente de ajo picado

2 cucharadas de salsa de soja

Pimienta a gusto

La receta de rolls veggie de Sofía Pachano que cocinó junto a Valeria Lynch (Instagram)

Para la salsa de maní

3 cucharadas de mantequilla de maní

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharadita de vinagre

5 gotas de aceite de sésamo

2 o 3 cucharadas de agua tibia

Opcional: 1 cucharadita de sriracha o sweet chili para un toque picante

Paso a paso

Mezclar en un bowl el repollo colorado, el repollo blanco, la cebolla, la zanahoria, el jengibre y el ajo. Incorporar la salsa de soja y condimentar con pimienta a gusto. Hidratar las hojas de papel de arroz según las indicaciones del paquete. Colocar una porción del relleno sobre cada hoja y enrollar con cuidado. Para la salsa, mezclar la mantequilla de maní, la salsa de soja, el vinagre y el aceite de sésamo. Agregar el agua tibia de a poco hasta lograr una textura cremosa. Sumar sriracha o sweet chili si se desea un sabor más picante. Servir los rolls acompañados por la salsa de maní.

La receta de rolls veggie de Sofía Pachano que cocinó junto a Valeria Lynch (Instagram)

Con esta propuesta fresca y colorida, Sofía Pachano volvió a demostrar por qué la cocina es una de sus grandes pasiones, mientras compartió un divertido momento junto a Valeria Lynch y el pequeño Vito.