A casi seis años de apostar al amor con Santiago Ramundo, Sofía Pachano fue mamá y compartió su felicidad en redes sociales.

“Holi Vito Ramundo Pachano”, escribió la actriz junto a la primera foto de su bebé, una imagen que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones.

Foto de Instagram

La hija de Aníbal Pachano dio la feliz noticia, pero evitó mostrar la carita del recién nacido.

En la imagen se ve un primer plano del bebé, recostado de costado, envuelto en una mantita clara con detalles delicados. Lleva un gorrito tejido color crema que le cubre la cabeza y deja ver parte de su orejita y el cabello oscuro. En una de sus muñecas se distingue la pulsera identificatoria del sanatorio, mientras descansa plácidamente.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo en el estreno de La Ballena (Foto: Movilpress).

Sofía Pachano remodeló su casa para recibir a su primer hijo

A mediados de 2025, Sofía Pachano comenzó a remodelar su casa para recibir a su bebé, fruto de su amor con Santiago Ramundo, actor con quien lleva escribiendo una historia de amor desde 2020.

La actriz subió un video a Instagram contando los cambios que están haciendo en su hogar y adelantó que el cuarto del bebé en camino será lo último en hacer.

“Bueno, estamos haciendo muchas cosas en la casa antes de que llegue ‘bebé de Millas’. El cuarto va a ser lo último. Recuerden que estoy en el cuarto mes, falta un montón”, contó Sofía.

“Pero sí, cambiamos el piso de la galería porque era un piso muy pedorro el que había. Vino con la casa y resbalaba mucho. Y no vamos a tentar el destino de que este ser humano se caiga porque estoy más torpe que nunca”, detalló.

“Estamos con eso, con el escritorio, con las cortinas del comedor, con la alfombra para el comedor. Y me queda el living, acá donde estoy ahora sentada”, contó hoy ya con su hijo en sus brazos.