Sofía Pachano atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La actriz y conductora se robó todas las miradas en el estreno de Wicked en Buenos Aires, donde mostró con orgullo su pancita de seis meses de embarazo.

La hija de Aníbal Pachano eligió un look cómodo y elegante para la noche, y no dudó en posar para las cámaras de Ciudad, dejando ver su incipiente panza.

Sofía y su pareja, el actor Santiago Ramundo, confirmaron la noticia hace algunos meses y desde entonces comparten la emoción de la dulce espera con sus seguidores.

Sofía Pachano en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

En el evento, Sofía se mostró sonriente y relajada, acompañada por amigos y colegas del ambiente artístico. No faltaron los gestos de cariño y las felicitaciones para la futura mamá, que vive este embarazo con mucha alegría.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE WICKED

Pepe Cibrián en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

Alejandro Packer en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

Brenda Di Aloy en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

Sabrina Cortez en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

Germán Tripel, Flor Otero y sus hijos en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

Rosina Beltrán en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

Flavio y Dionisio Mendoza en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

Juli Poggio en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

