Radiante y en plena cuenta regresiva para convertirse en mamá, Sofía Pachano asistió este sábado a la boda de unos amigos acompañada por su pareja, Santiago Ramundo, y cautivó con un look primaveral lleno de color y frescura.

La actriz eligió un vestido largo con tonos azules, rojos y verdes, una prenda fluida que realzó su figura y dejó ver el avance de su embarazo, en un entorno natural perfecto para celebrar el amor y la vida.

LOS DETALLES DEL LOOK DE SOFÍA PACHANO

A través de su cuenta de Instagram, Sofía compartió postales del evento al aire libre, posando sonriente y relajada bajo el sol. En las imágenes, se la ve disfrutando del clima festivo junto a su pareja y los flamantes novios, en una escena llena de verde, luz y buena energía.

Sofía Pachano deslumbró en una boda con su pancita de embarazo y un look primaveral. Crédito: Instagram

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones. Fiel a su estilo auténtico, Sofía Pachano mostró un costado íntimo y alegre de esta nueva etapa, reflejando la felicidad que vive junto a Ramundo. Entre música, risas y abrazos, la actriz volvió a conquistar a sus seguidores con su naturalidad y el brillo de quien atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.