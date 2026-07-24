El secreto para las empanadas de carne más jugosas está en el corte que nunca falla.

Las empanadas de carne son uno de los platos más populares de la gastronomía argentina, pero lograr un relleno realmente jugoso no siempre es sencillo. Mientras la mayoría de las recetas utilizan roast beef, nalga o carne cortada a cuchillo, existe un corte que marca la diferencia.

El vacío es una alternativa ideal para preparar empanadas con mucho sabor. Gracias a su infiltración de grasa y a una cocción prolongada, la carne queda tierna, se desmenuza con facilidad y conserva todos sus jugos, dando como resultado un relleno intenso y muy húmedo.

Además, el secreto está en cocinar la pieza lentamente con vino tinto, ajo y romero antes de mezclarla con un sofrito de cebollas, morrones y especias. El toque final de queso provolone aporta cremosidad y potencia aún más el sabor.

Así lo muestra el cocinero Salvador Mazzocchi en una receta que compartió en Cucinare. Conocido en el mundo de las redes sociales como Salva La Cocina y con más de 3,6 millones de seguidores en Instagram, ofreció esta receta sorprendente.

Comensales 4 Ingredientes 2 kilos de vacío vacuno.

kilos de vacío vacuno. 700 cc vino tinto.

cc vino tinto. Una cabeza de ajo.

cabeza de ajo. Una rama de romero fresco.

rama de romero fresco. Un kilo de cebolla.

kilo de cebolla. 500 gramos de cebolla de verdeo.

gramos de cebolla de verdeo. 2 morrones rojos.

morrones rojos. 500 gramos de grasa vacuna.

gramos de grasa vacuna. 6 huevos duros.

huevos duros. 500 gramos de queso provolone rallado.

gramos de queso provolone rallado. 2 docenas de tapas para empanadas.

docenas de tapas para empanadas. Una cucharada de comino.

cucharada de comino. Una cucharada de pimentón dulce.

cucharada de pimentón dulce. Sal y pimienta, a gusto.

Un chorrito de aceite de oliva.

Procedimiento para las empanadas de carne más jugosas

Colocar el vacío en una fuente para horno junto con el vino tinto, la cabeza de ajo cortada al medio y el romero. Cubrir con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante dos horas. Retirar la carne, dejar que entibie y desmenuzarla. En una sartén grande, rehogar la cebolla picada, el morrón, la parte blanca de la cebolla de verdeo, la grasa vacuna y un chorrito de aceite de oliva hasta que las verduras estén transparentes. Condimentar con sal, pimienta, pimentón dulce y comino. Incorporar la carne desmenuzada, mezclar bien y dejar enfriar completamente. Agregar la parte verde de la cebolla de verdeo picada, los huevos duros cortados en cubos y el queso provolone rallado. Rellenar las tapas, hacer el repulgue y cocinar las empanadas en horno fuerte hasta que estén doradas.

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