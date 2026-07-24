Los mejores chipá que existen se cocinan distinto a los tradicionales y salen con una salsa irresistible.

El chipá es uno de los clásicos más queridos de la gastronomía del Litoral argentino y de Paraguay. Habitualmente se prepara al horno, pero existe una versión diferente que conquista por su textura: chipá frito, una receta ideal para servir como entrada, picada o merienda.
La cocción en aceite logra una cubierta dorada y crocante, mientras que el interior permanece húmedo gracias al queso y la manteca. Para completar la experiencia, la receta incorpora un ketchup raw, elaborado con tomates frescos y tomates secos hidratados, que aporta un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez.
Aunque puede parecer una receta compleja, lo cierto es que se hace con ingredientes fáciles de conseguir y en pocos pasos.
Ingredientes
Para el chipá
- 500 g fécula de mandioca.
- 100 g queso rallado.
- 150 g queso cortado en cubitos.
- 2 huevos.
- 200 cc leche.
- 100 g manteca blanda.
- 15 g sal.
- Aceite para freír.
Para el ketchup raw
- 200 g tomates secos previamente hidratados.
- 200 g tomates frescos.
- 4 cucharadas de azúcar mascabo.
- Una cucharada de aceite de oliva.
- Una pizca sal.
- Jugo de limón, a gusto.
Procedimiento
Para los chipá
- En un bowl, mezclar la fécula de mandioca, la sal y el queso rallado.
- Incorporar la manteca blanda y trabajar hasta integrarla por completo.
- Agregar los huevos, la leche y, por último, los cubitos de queso.
- Mezclar hasta obtener una masa uniforme.
- Formar bollitos del mismo tamaño.
- Calentar abundante aceite y freír los chipá durante unos 4 minutos, o hasta que estén bien dorados.
- Retirarlos y dejarlos escurrir sobre papel absorbente.
Para el ketchup raw
- Colocar todos los ingredientes en la licuadora hasta que obtengas una consistencia homogénea.
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