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Los mejores chipá que existen se cocinan distinto a los tradicionales y salen con una salsa irresistible

Esta versión reemplaza el horno por una cocción en aceite que deja el exterior bien crocante y el interior suave.

Los mejores chipá que existen se cocinan distinto a los tradicionales y salen con una salsa irresistible.
Los mejores chipá que existen se cocinan distinto a los tradicionales y salen con una salsa irresistible. Foto: Cucinare TV

El chipá es uno de los clásicos más queridos de la gastronomía del Litoral argentino y de Paraguay. Habitualmente se prepara al horno, pero existe una versión diferente que conquista por su textura: chipá frito, una receta ideal para servir como entrada, picada o merienda.

La cocción en aceite logra una cubierta dorada y crocante, mientras que el interior permanece húmedo gracias al queso y la manteca. Para completar la experiencia, la receta incorpora un ketchup raw, elaborado con tomates frescos y tomates secos hidratados, que aporta un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez.

Aunque puede parecer una receta compleja, lo cierto es que se hace con ingredientes fáciles de conseguir y en pocos pasos.

Comensales
4

Ingredientes

Para el chipá

  • 500 g fécula de mandioca.
  • 100 g queso rallado.
  • 150 g queso cortado en cubitos.
  • 2 huevos.
  • 200 cc leche.
  • 100 g manteca blanda.
  • 15 g sal.
  • Aceite para freír.

Para el ketchup raw

  • 200 g tomates secos previamente hidratados.
  • 200 g tomates frescos.
  • 4 cucharadas de azúcar mascabo.
  • Una cucharada de aceite de oliva.
  • Una pizca sal.
  • Jugo de limón, a gusto.
Ketchup, un aderezo presente en la mayoría de la mesa de los argentinos. Foto: Paulina Cocina
Ketchup, un aderezo presente en la mayoría de la mesa de los argentinos. Foto: Paulina Cocina

Procedimiento

Para los chipá

  1. En un bowl, mezclar la fécula de mandioca, la sal y el queso rallado.
  2. Incorporar la manteca blanda y trabajar hasta integrarla por completo.
  3. Agregar los huevos, la leche y, por último, los cubitos de queso.
  4. Mezclar hasta obtener una masa uniforme.
  5. Formar bollitos del mismo tamaño.
  6. Calentar abundante aceite y freír los chipá durante unos 4 minutos, o hasta que estén bien dorados.
  7. Retirarlos y dejarlos escurrir sobre papel absorbente.

Para el ketchup raw

  1. Colocar todos los ingredientes en la licuadora hasta que obtengas una consistencia homogénea.

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