Los mejores chipá que existen se cocinan distinto a los tradicionales y salen con una salsa irresistible.

El chipá es uno de los clásicos más queridos de la gastronomía del Litoral argentino y de Paraguay. Habitualmente se prepara al horno, pero existe una versión diferente que conquista por su textura: chipá frito, una receta ideal para servir como entrada, picada o merienda.

La cocción en aceite logra una cubierta dorada y crocante, mientras que el interior permanece húmedo gracias al queso y la manteca. Para completar la experiencia, la receta incorpora un ketchup raw, elaborado con tomates frescos y tomates secos hidratados, que aporta un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez.

Aunque puede parecer una receta compleja, lo cierto es que se hace con ingredientes fáciles de conseguir y en pocos pasos.

Comensales 4 Ingredientes Para el chipá 500 g fécula de mandioca.

g fécula de mandioca. 100 g queso rallado.

g queso rallado. 150 g queso cortado en cubitos.

g queso cortado en cubitos. 2 huevos.

huevos. 200 cc leche.

cc leche. 100 g manteca blanda.

g manteca blanda. 15 g sal.

g sal. Aceite para freír. Para el ketchup raw 200 g tomates secos previamente hidratados.

g tomates secos previamente hidratados. 200 g tomates frescos.

g tomates frescos. 4 cucharadas de azúcar mascabo.

cucharadas de azúcar mascabo. Una cucharada de aceite de oliva.

cucharada de aceite de oliva. Una pizca sal.

pizca sal. Jugo de limón, a gusto.

Ketchup, un aderezo presente en la mayoría de la mesa de los argentinos. Foto: Paulina Cocina

Procedimiento

Para los chipá

fécula de , la sal y el queso rallado. En un bowl, mezclar la mandioca , lay el Incorporar la manteca blanda y trabajar hasta integrarla por completo. Agregar los huevos, la leche y, por último, los cubitos de queso. Mezclar hasta obtener una masa uniforme. Formar bollitos del mismo tamaño. Calentar abundante aceite y freír los chipá durante unos 4 minutos, o hasta que estén bien dorados. Retirarlos y dejarlos escurrir sobre papel absorbente.

Para el ketchup raw

Colocar todos los ingredientes en la licuadora hasta que obtengas una consistencia homogénea.

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