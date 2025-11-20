El chipá paraguayo tiene muchas versiones, y esta propuesta de Profe del Pan se destaca por su textura suave y aireada, gracias a la mezcla de choclo procesado, queso y cebolla rehogada.

Es una preparación práctica, que no lleva amasado y se arma en minutos: solo mezclar, volcar en el molde y hornear.

Este Chipá Guazú queda perfecto para la merienda, para acompañar un mate o incluso como guarnición de cualquier comida. También funciona muy bien como “pan de mesa casero” cuando se quiere algo distinto, con aroma a choclo y queso, y una miga húmeda que no falla.

Ingredientes para los Chipa Guazú

250 g de choclo crudo o congelado desgranado.

40 cc de aceite.

5 g de sal.

2 huevos.

180 g de queso muzzarella y de rallar.

250 g de cebolla.

180 cc de leche.

5 g de polvo de hornear (opcional, para que quede más soufflé).

Así queda presentado el Chipá Guazú, una vez cocinado. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Procesar bien los granos de choclo crudos con la leche, los huevos, la sal y el aceite. Reservar en un bowl y agregar la cebolla previamente rehogada y los quesos. Mezclar bien, agregar polvo de hornear si se desea una consistencia más soufflé y volcar en recipiente para horno apenas enmantecado. Llevar a horno a 180° durante aproximadamente media hora o hasta cuajar el huevo. Dejar enfriar unos 10 minutos y servir con ensalada o consumir como si fuera un pan.

