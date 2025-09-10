En menos de media hora podés transformar ingredientes simples en un clásico irresistible: los scons dulces. Con apenas harina 0000, polvo de hornear, un toque de vainilla, manteca y la frescura de ralladura de limón, esta versión casera reúne ese aroma hogareño que define la merienda porteña.

En solo quince minutos al horno a 180 °C, conseguís bocados dorados y delicados, perfectos para acompañar con mermelada o queso crema. Esta receta no solo simplifica el proceso, sino que también respeta la tradición y la viveza del paladar argentino.

Ingredientes para scons dulces

250 g de harina 0000.

Una cda de polvo para hornear.

½ cdta de sal.

Esencia de vainilla.

100 g de manteca.

Un huevo.

70 g de azúcar.

Ralladura de 1/2 limón.

70 cc de leche.

Queso crema, a gusto.

Mermelada de frutilla, a gusto.

Procedimiento

En un bowl, colocar la harina y el polvo para hornear junto a la manteca Formar un arenado con las manos. Colocar el resto de los ingredientes y formar la masa sin amasar ni manipularla demasiado. Aplastar y darle el grosor deseado. Cortar y llevar a una placa enmantecada. Cocinar a 180° durante 15 minutos.

