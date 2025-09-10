En menos de media hora podés transformar ingredientes simples en un clásico irresistible: los scons dulces. Con apenas harina 0000, polvo de hornear, un toque de vainilla, manteca y la frescura de ralladura de limón, esta versión casera reúne ese aroma hogareño que define la merienda porteña.
En solo quince minutos al horno a 180 °C, conseguís bocados dorados y delicados, perfectos para acompañar con mermelada o queso crema. Esta receta no solo simplifica el proceso, sino que también respeta la tradición y la viveza del paladar argentino.
Ingredientes para scons dulces
- 250 g de harina 0000.
- Una cda de polvo para hornear.
- ½ cdta de sal.
- Esencia de vainilla.
- 100 g de manteca.
- Un huevo.
- 70 g de azúcar.
- Ralladura de 1/2 limón.
- 70 cc de leche.
- Queso crema, a gusto.
- Mermelada de frutilla, a gusto.
Procedimiento
- En un bowl, colocar la harina y el polvo para hornear junto a la manteca.
- Formar un arenado con las manos.
- Colocar el resto de los ingredientes y formar la masa sin amasar ni manipularla demasiado.
- Aplastar y darle el grosor deseado.
- Cortar y llevar a una placa enmantecada.
- Cocinar a 180° durante 15 minutos.
