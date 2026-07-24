Sándwich sin harina y alto en proteínas en 5 minutos: la receta de Paula Pareto

Cuando el tiempo escasea, encontrar una receta que sea rápida, nutritiva y saciante puede marcar la diferencia. Por eso, la propuesta de Paula Pareto, ex yudoca argentina profesional y aficionada de la cocna, se volvió viral en redes sociales: un sándwich sin harina, rico en proteínas y listo en apenas cinco minutos.

La exjudoca y médica suele compartir recetas simples para quienes buscan alimentarse mejor sin pasar demasiado tiempo en la cocina. En esta ocasión mostró cómo preparar un pan individual que no lleva harina de trigo y que puede adaptarse tanto a versiones dulces como saladas.

Paula Pareto, medallista olímpíca argentina. Foto: AP

El resultado sorprende por su textura: queda esponjoso, se puede cortar al medio como un pan tradicional y admite todo tipo de rellenos, desde queso crema y frutas hasta jamón, queso o vegetales.

Un pan versátil para cualquier momento del día

Una de las ventajas de esta receta es que se adapta a distintos gustos. Paula Pareto eligió una versión dulce con queso blanco y frutos rojos congelados, pero también recomienda preparar opciones saladas.

Algunas combinaciones que funcionan muy bien son:

Queso untable y jamón cocido.

Palta, tomate y huevo.

Queso, rúcula y pechuga de pavo.

Ricota con miel y frutas frescas.

Gracias a su alto contenido de proteínas y a que no utiliza harina de trigo, este sándwich puede convertirse en una alternativa práctica para quienes buscan variar sus comidas diarias sin resignar sabor ni dedicar demasiado tiempo a cocinar.

Comensales 1 Ingredientes Un huevo

huevo Un scoop de proteína en polvo (o leche en polvo como alternativa)

scoop de proteína en polvo (o leche en polvo como alternativa) Una cucharadita de polvo para hornear

cucharadita de polvo para hornear Semillas de chía (opcional)

La receta de Paula Pareto de un sándwich sin harina que se hace en sólo 5 minutos. Facebook Paula Pareto.

Procedimiento

Colocar el huevo, la proteína en polvo (o leche en polvo) y el polvo para hornear en un bowl. Mezclar bien hasta obtener una preparación homogénea. Verter la mezcla en un recipiente apto para microondas Espolvorear semillas de chía por encima, si se desea. Cocinar en el microondas durante 2 minutos. Dejar entibiar unos instantes, desmoldar y cortar al medio para formar el sándwich. Rellenar con los ingredientes preferidos.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/