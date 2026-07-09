Pizza de zanahoria y avena: la receta saludable de Paula Pareto que se hace con pocos ingredientes.

La exjudoca y campeona olímpica Paula Pareto suele compartir en sus redes sociales recetas simples y nutritivas, ideales para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada sin resignar sabor. Una de las más llamativas es su pizza de zanahoria y avena, una preparación que reemplaza la clásica masa de harina por una base de vegetales y cereales.

La propuesta se destaca por ser una alternativa más liviana y por incorporar ingredientes con un buen aporte de proteínas y fibra. Además, la base se prepara con apenas cinco ingredientes y puede adaptarse con distintos toppings según el gusto de cada persona.

En esta versión, Pareto eligió combinarla con queso, sardinas, tomates cherry, berenjenas y rúcula, logrando una pizza original y muy colorida. También es una excelente opción para quienes quieren reducir el consumo de harinas refinadas o sumar más verduras a su alimentación.

Comensales 2 Ingredientes 3 zanahorias.

zanahorias. Una taza avena en copos.

taza avena en copos. 2 huevos.

huevos. Una cucharadita de nuez moscada.

cucharadita de nuez moscada. Sal y pimienta, a gusto.

Queso, a gusto.

Sardinas.

Tomates cherry.

Berenjenas previamente salteadas.

Rúcula.

Pizza de zanahoria y avena, la receta de Paula Pareto. Facebook Paula Pareto.

Procedimiento para la pizza de zanahoria y avena de Paula Pareto

Rallar las zanahorias y colocarlas en un bowl junto con la avena, los huevos, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Mezclar bien todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea que servirá como masa. Distribuir la mezcla sobre una fuente o pizzera, dándole forma circular y llevando al horno hasta que la base esté firme y ligeramente dorada. Agregar el queso y los ingredientes elegidos para la cobertura, en este caso sardinas, tomates cherry y berenjenas salteadas. Volver al horno durante unos minutos, retirar y terminar con un puñado de rúcula fresca antes de servir.

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