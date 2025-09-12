El verdadero secreto para unas empanadas de carne irresistiblemente jugosas está en el corte: el vacío. Acompañado de vino tinto, se cocina lentamente hasta desmenuzarse con suavidad. Luego, se lo mezcla con el resto de los ingredientes, logrando un relleno sabroso.

Este método no solo garantiza sabor y jugosidad, sino también practicidad: preparás el relleno con antelación, lo dejás enfriar y ya está listo para rellenar y repulgar. Extendido en tapas caseras o compradas, el resultado es una empanada que conquista desde el primer bocado.

Ingredientes para empanadas de carne

2 k de vacío vacuno.

700 cc de vino tinto.

Una cabeza de ajo.

Romero fresco.

Un k de cebolla.

1/2 k de cebolla de verdeo.

6 huevos duros.

1/2 k de queso provolone.

2 morrones rojos.

500 g de grasa vacuna.

2 docenas de tapas de empanadas.

Una cda de comino.

Una cda de pimentón dulce.

Sal y pimienta, a gusto.

Procedimiento

En una fuente de horno, colocar el vacío, el vino tinto, la cabeza de ajo cortada al medio y la rama de romero. Tapar con papel aluminio y cocinar en horno a 180° durante 2 horas. Desmenuzar. Rehogar el morrón picado, la cebolla picada y la parte blanca de la cebolla de verdeo en juliana, la grasa y un chorrito de aceite de oliva, hasta que se vuelva transparente. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino. Incorporar la carne y dejar enfriar. Una vez frío, agregar la parte verde de la cebolla de verdeo picada fina, los huevos en trocitos y el queso provolone rallado. Rellenar y repulgar las tapas. Cocinar en horno o fritas.

