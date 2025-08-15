El costillar braseado se transforma en un plato gourmet con apenas seis pasos simples. El secreto está en preparar una marinada con vegetales y un toque de limón. Luego, una cocción lenta al horno para tiernizar la carne.
El resultado: un costillar que se corta con cuchara y deja comensales pidiendo más. Perfecto para almuerzos familiares o domingos de descanso, este plato equilibra rusticidad y sabor sin complicaciones.
Ingredientes para costillar braseado
- Un costillar.
- 3 cabezas de cebolla de verdeo.
- ½ morrón rojo asado.
- ½ morrón verde.
- Ralladura de un limón.
- Aceite de oliva, c/n.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Una botella de vino tinto.
- 2 litros de caldo.
Para la guarnición
- Papas fritas.
Procedimiento
- Cortar todos los vegetales y rallar el limón.
- Para la marinada, colocar en un bowl todos lo vegetales, el limón y un poco del vino y procesar bien.
- Desgrasar y salar el costillar, y colocar en una placa para horno.
- Untar con mostaza de ambos lados y cubrir con la marinada.
- Llevar a horno mínimo con papel aluminio unas 5 horas, hasta que estén los huesos desprendidos.
- Servir con papas fritas o la guarnición de su gusto.
