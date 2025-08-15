El costillar braseado se transforma en un plato gourmet con apenas seis pasos simples. El secreto está en preparar una marinada con vegetales y un toque de limón. Luego, una cocción lenta al horno para tiernizar la carne.

El resultado: un costillar que se corta con cuchara y deja comensales pidiendo más. Perfecto para almuerzos familiares o domingos de descanso, este plato equilibra rusticidad y sabor sin complicaciones.

Ingredientes para costillar braseado

Un costillar.

3 cabezas de cebolla de verdeo.

½ morrón rojo asado.

½ morrón verde.

Ralladura de un limón.

Aceite de oliva, c/n.

Sal y pimienta, a gusto.

Una botella de vino tinto.

2 litros de caldo.

Para la guarnición

Papas fritas.

Procedimiento

Cortar todos los vegetales y rallar el limón. Para la marinada, colocar en un bowl todos lo vegetales, el limón y un poco del vino y procesar bien. Desgrasar y salar el costillar, y colocar en una placa para horno. Untar con mostaza de ambos lados y cubrir con la marinada. Llevar a horno mínimo con papel aluminio unas 5 horas, hasta que estén los huesos desprendidos. Servir con papas fritas o la guarnición de su gusto.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/