Cómo hacer pizza al molde al estilo Chicago: simple, en pocos pasos y suculenta

La pizza estilo Chicago es una de las variantes más particulares del mundo pizzero. A diferencia de las versiones finas y crocantes o de las clásicas pizzas de molde argentinas, se caracteriza por tener una masa alta, un relleno generoso de queso y una apariencia que recuerda a una tarta salada.

Nacida en la ciudad estadounidense que le da nombre, esta receta ganó fama por su contundencia. El queso se coloca dentro de la masa, mientras que la salsa de tomate se distribuye por encima, una característica que la distingue de casi cualquier otra pizza.

Además de ser atractiva por su tamaño y presentación, es una receta ideal para compartir. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, permite obtener una pizza abundante, con mucha muzzarella y un sabor intenso.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 500 g harina

g harina 260 cc agua

cc agua 10 g sal

g sal 10 g levadura fresca

g levadura fresca 15 g manteca Para el relleno

600 g muzzarella

g muzzarella 100 g salame estilo milán

g salame estilo milán Salsa de tomates, c/n

Queso rallado, c/n

Cómo preparar pizza al molde al estilo Chicago. Cucinare.TV.

Procedimiento para la pizza al molde estilo Chicago

Integrar todos los ingredientes de la masa. Amasar hasta que quede lisa y dejar descansar tapada durante una hora. Dividir la masa en dos. Colocar el bollo más grande estirado en una fuente alta enmantecada. Colocar el salame y la muzzarella Tapar con la masa estirada y cubrir con salsa de tomates y queso rallado. Cocinar en horno a 190° hasta que esté lista.

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