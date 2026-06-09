Armamos un menú semanal con recetas saludables para que puedas organizarte sin repetirte ni gastar de más.

Siete días, siete propuestas nutritivas que combinan sabor, calidez y practicidad.

MENÚ SEMANAL

Miércoles 10 – Arroz integral con pollo al limón: un plato completo, proteico y sin frituras.

Un plato completo, proteico y sin frituras. Por: Captura Web

Mariná las presas de pollo con jugo de limón, ajo, pimentón y orégano durante al menos 30 minutos. Cocinalas a fuego medio en sartén o al horno. Serví sobre arroz integral cocido con caldo de verduras.

Jueves 11 – Albóndigas caseras con puré de batatas: una combinación nutritiva y muy rendidora.

Una combinación nutritiva y muy rendidora. Por: Captura Web

Mezclá carne picada con ajo, perejil y huevo. Formá albóndigas y cocinalas en salsa de tomate durante 25 minutos. Acompañá con puré de batatas condimentado con nuez moscada.

Viernes 12 – Tarta de espinaca y ricota: Rinde para el almuerzo y queda para la cena.

Rinde para el almuerzo y queda para la cena. Por: Captura Web

Ideal para preparar con anticipación y tener lista en minutos. Usá tapa de tarta comprada o hacela vos con harina integral. El relleno: espinaca blanqueada, ricota, huevo, sal, pimienta y nuez moscada. Horneá 35 minutos a 180°C.

Sábado 13 – Cazuela de lentejas con chorizo colorado: el plato de olla más reconfortante del invierno.

El plato de olla más reconfortante del invierno. Por: Captura Web

Remojá las lentejas unas horas antes. En una cacerola, sofreí cebolla, morrón y chorizo colorado en rodajas. Sumá las lentejas, cubrí con caldo, agregá laurel y pimentón ahumado. Cocinás a fuego lento 40 minutos hasta que estén tiernas. Servís con pan casero y listo.

Domingo 14 – Estofado de carne con papas: Cremoso, intenso y perfecto para compartir en familia

Cremoso, intenso y perfecto para compartir en familia Por: Captura Web

El cierre de semana merece un guiso lento. Sellá la carne en cubos en aceite bien caliente, retirala y en la misma cacerola sofreí cebolla, ajo, morrón y tomate. Volvé a incorporar la carne, cubrí con caldo y dejá cocinar a fuego bajo durante una hora. Sumá las papas en los últimos 20 minutos. Cremoso, intenso y perfecto para compartir en familia.