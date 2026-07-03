Durante muchos años, la imagen clásica del bife perfecto estuvo asociada a una plancha humeante y a una cocción rápida a fuego fuerte. Sin embargo, ahora cada vez más cocineros profesionales coinciden en que existe una técnica capaz de ofrecer mejores resultados: cocinar la carne primero en el horno, a baja temperatura, y recién después sellarla a alta temperatura.

Este método, conocido como sellado inverso o reverse sear, viene ganando popularidad en los restaurantes y entre especialistas en carnes porque permite lograr una cocción mucho más uniforme, conservar los jugos y reducir el margen de error. Según explican chefs consultados por el sitio especializado en gastronomía Simply Recipes, es una de las formas más efectivas para obtener un bife tierno y jugoso.

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La principal ventaja de esta técnica es que el calor suave del horno cocina la carne de manera gradual desde el exterior hacia el centro. De esta forma, se evita que la parte externa quede demasiado hecha mientras el interior permanece crudo.

Los chefs expertos coinciden: por qué un bife se tiene que cocinar en el horno y con fuego bien bajo. Foto: IA

Además, el proceso permite controlar mejor el punto de cocción deseado. Ya sea jugoso, a punto o más cocido, el resultado suele ser mucho más parejo que con los métodos tradicionales.

Los especialistas recomiendan colocar el bife sobre una placa y llevarlo al horno a una temperatura baja, de entre 80 °C y 95 °C aproximadamente. El tiempo puede variar entre 20 y 40 minutos, dependiendo del grosor de la pieza y del punto buscado. Una vez alcanzada la temperatura interna adecuada, se retira del horno y se termina en una sartén muy caliente durante apenas unos segundos por lado.

Ese sellado final genera la clásica costra dorada y llena de sabor gracias a la reacción de Maillard, responsable del aroma y color característicos de la carne bien cocinada.

El error que muchos cometen antes de cocinar un bife

Tan importante como la técnica de cocción es el estado de la carne antes de entrar al horno o a la sartén. Los chefs coinciden en que uno de los errores más frecuentes es cocinar el bife recién sacado de la heladera.

Los chefs expertos coinciden: por qué un bife se tiene que cocinar en el horno y con fuego bien bajo. Foto: IA

Cuando la carne está demasiado fría, el centro tarda más en calentarse y la cocción suele quedar despareja. Por eso recomiendan retirarla de la heladera al menos 30 minutos antes de cocinarla, aunque algunos especialistas sugieren incluso una o dos horas para cortes gruesos.

Consejos para lograr un bife perfecto

Retirar la carne de la heladera con anticipación .

Secar bien la superficie antes de cocinarla.

Agregar sal gruesa previamente para mejorar la textura.

Utilizar horno a baja temperatura para una cocción uniforme.

Sellar al final en sartén muy caliente durante 30 a 40 segundos por lado.

Controlar la temperatura interna con un termómetro si se busca máxima precisión.

Para muchos cocineros profesionales, el horno dejó de ser un recurso secundario y pasó a convertirse en el mejor aliado para cocinar carne. La combinación de calor suave y sellado final permite obtener un bife más parejo, jugoso y sabroso, una diferencia que puede notarse desde el primer corte.