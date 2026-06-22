Las tareas de jardinería no se detienen durante el invierno. De hecho, muchos especialistas consideran que esta estación es el momento ideal para preparar balcones, patios y jardines para la temporada de floración. Entre las especies más recomendadas para reproducir en esta época aparece una de las favoritas de los aficionados por su resistencia, belleza y facilidad de cultivo.

Se trata de las petunias, una planta ornamental que se destaca por sus flores abundantes, sus colores intensos y su capacidad para adaptarse tanto a macetas como a canteros. Gracias a una técnica muy sencilla, es posible obtener varios ejemplares nuevos sin necesidad de comprar más plantas.

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Las petunias pertenecen a la familia de las solanáceas, la misma del tomate y la papa. Su nombre científico es Petunia x hybrida y una de sus principales virtudes es que puede florecer desde la primavera hasta bien entrado el otoño siempre que reciba una buena cantidad de luz solar cada día.

Por qué conviene multiplicar petunias en invierno

Aunque estas plantas pueden reproducirse mediante semillas, los jardineros con más experiencia suelen elegir la técnica de los esquejes, ya que permite conservar exactamente las características de la planta original.

Esta es la planta que los jardineros recomiendan multiplicar en invierno y así llenarte de flores en primavera: es de fácil cuidado. Foto: Freepik

La reproducción por semillas puede dar lugar a ejemplares con diferencias en el color, tamaño o forma de las flores. En cambio, los esquejes producen nuevas plantas prácticamente idénticas a la madre, manteniendo su aspecto y comportamiento de floración.

Además, el invierno ofrece condiciones favorables para realizar este trabajo porque la planta se encuentra en una etapa de menor actividad. De esta manera, puede concentrar mejor su energía en la formación de raíces, lo que aumenta las probabilidades de éxito.

Otro beneficio es el ahorro económico. Con apenas unos pocos tallos saludables es posible conseguir varias plantas nuevas que estarán listas para desarrollarse con fuerza cuando regresen las temperaturas más templadas.

Cómo multiplicar petunias por esquejes paso a paso

Para reproducir una petunia mediante esquejes, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

Elegir un tallo sano de entre 8 y 10 centímetros de largo. Cortarlo justo por debajo de un nudo, donde nace una hoja. Retirar las hojas inferiores y dejar solamente algunas en la parte superior. Eliminar flores y brotes para favorecer el desarrollo de raíces. Aplicar hormona de enraizamiento si se dispone de ella, aunque no es indispensable. Hacer un pequeño agujero en el sustrato e introducir el esqueje. Presionar suavemente la tierra para que quede bien sujeto. Regar con cuidado para asentar el sustrato. Cubrir la maceta con un plástico perforado para conservar la humedad. Ubicarla en un lugar con mucha luz natural, pero evitando el sol directo intenso. Mantener el sustrato húmedo, sin llegar al encharcamiento. Esperar la aparición de nuevos brotes, señal de que las raíces comenzaron a formarse.

Esta es la planta que los jardineros recomiendan multiplicar en invierno y así llenarte de flores en primavera: es de fácil cuidado. Foto: Freepik

Cuidados para lograr una floración espectacular en primavera

Una vez que los esquejes desarrollen raíces y comiencen a crecer, será importante realizar una aclimatación progresiva antes de trasladarlos al exterior de manera definitiva.

Los expertos recomiendan exponer las macetas durante períodos cortos al aire libre para que las plantas se adapten gradualmente al viento, los cambios de temperatura y la radiación solar. Este proceso reduce el estrés y mejora su desarrollo futuro.

Con estos cuidados, las petunias llegarán fortalecidas a la primavera y podrán ofrecer una floración abundante durante varios meses, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para llenar de color cualquier jardín, terraza o balcón sin realizar grandes gastos.