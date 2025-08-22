El 21 de septiembre, con la llegada de la primavera, tus plantas y jardín pueden ser el blanco de molestas plagas.

Olvídate de los productos químicos agresivos y descubre cómo proteger tus cultivos de manera natural y sostenible.

A continuación, te revelamos recetas sencillas y económicas que puedes preparar con ingredientes que ya tienes en tu propia cocina.

JARDÍN SIN PLAGAS: LOS 5 REPELENTES CASEROS FÁCILES Y EFICACES

- Purín de ají picante y jabón: para pulgones, cochinillas, hormigas. Machacar ¼ kg de ají, mezclar con 2 litros de agua y dejar reposar un día. Disolver ¼ de barra de jabón en 1 litro de agua. Mezclar ambos preparados y añadir 10 litros de agua. Aplicar cada 7 días.

- Agua con jabón blanco: para pulgones, cochinillas y mosca blanca. Mezclar 1 litro de agua con 1 cucharada de jabón blanco rallado o líquido. Rociar las hojas afectadas, preferiblemente por la tarde.

- Ajo y pimienta: repelente natural. Mezclar 2 dientes de ajo, 1 cucharadita de pimienta molida y 1 litro de agua. Hervir y dejar enfriar.

- Cáscaras de cítricos: para hormigas y pulgones. Colocar cáscaras de limón, naranja o pomelo en los lugares afectados.

- Vinagre y bicarbonato: para varias plagas. Mezclar en un rociador ¾ de agua, ¼ de vinagre y 3 dientes de ajo. Se pueden agregar unas gotas de alcohol etílico.

