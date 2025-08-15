El té de hibiscus (también llamado agua de Jamaica, infusión de hibisco o té de flor de Jamaica) es una bebida hecha a partir de los cálices secos de la flor Hibiscus sabdariffa, que se infusionan en agua caliente o fría.

Tiene un color rojo intenso, un sabor ligeramente ácido y afrutado (similar al arándano o a la grosella) y puede tomarse solo o endulzado.

En los últimos años ha ganado popularidad en todo el mundo por combinar atractivo visual, sabor refrescante y un perfil de salud interesante.

BENEFICIOS PRINCIPALES DEL TÉ DE HIBISCUS

- Rico en antioxidantes.

- Contiene antocianinas y flavonoides que ayudan a combatir el daño celular causado por radicales libres.

- Apoyo a la salud cardiovascular.

- Estudios han mostrado que puede contribuir a reducir ligeramente la presión arterial y mejorar el perfil lipídico en algunas personas.

- Efecto diurético suave.

- Puede ayudar a eliminar el exceso de líquidos, favoreciendo la depuración del organismo.

- Control del azúcar en sangre.

- Investigaciones preliminares indican que podría contribuir a regular niveles de glucosa, aunque no sustituye un tratamiento médico.

- Refrescante e hidratante-

- Al ser naturalmente libre de cafeína, es una buena alternativa a refrescos y bebidas azucaradas, sobre todo si se prepara sin mucho azúcar.

POR QUÉ ESTÁ DE MODA

Estética “instagramable”: el color rojo intenso y las presentaciones con hielo, limón o menta lo hacen muy fotogénico.

Enfoque wellness: encaja con tendencias de alimentación saludable y bebidas sin alcohol.

Influencia cultural: la globalización ha difundido recetas tradicionales de México, el Caribe, África y Medio Oriente, donde se consume desde hace siglos.

Facilidad de preparación: se puede hacer en casa con flores secas y no requiere equipo especial.

NOTA IMPORTANTE:

No es recomendable para personas con presión arterial muy baja, embarazadas o quienes tomen ciertos medicamentos (como diuréticos o antihipertensivos) sin consultar con un médico, ya que puede potenciar sus efectos.

