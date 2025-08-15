El té de hibiscus (también llamado agua de Jamaica, infusión de hibisco o té de flor de Jamaica) es una bebida hecha a partir de los cálices secos de la flor Hibiscus sabdariffa, que se infusionan en agua caliente o fría.
Tiene un color rojo intenso, un sabor ligeramente ácido y afrutado (similar al arándano o a la grosella) y puede tomarse solo o endulzado.
En los últimos años ha ganado popularidad en todo el mundo por combinar atractivo visual, sabor refrescante y un perfil de salud interesante.
Más sobre este tema
BENEFICIOS PRINCIPALES DEL TÉ DE HIBISCUS
- Rico en antioxidantes.
- Contiene antocianinas y flavonoides que ayudan a combatir el daño celular causado por radicales libres.
- Apoyo a la salud cardiovascular.
- Estudios han mostrado que puede contribuir a reducir ligeramente la presión arterial y mejorar el perfil lipídico en algunas personas.
- Efecto diurético suave.
- Puede ayudar a eliminar el exceso de líquidos, favoreciendo la depuración del organismo.
- Control del azúcar en sangre.
- Investigaciones preliminares indican que podría contribuir a regular niveles de glucosa, aunque no sustituye un tratamiento médico.
- Refrescante e hidratante-
- Al ser naturalmente libre de cafeína, es una buena alternativa a refrescos y bebidas azucaradas, sobre todo si se prepara sin mucho azúcar.
Más sobre este tema
POR QUÉ ESTÁ DE MODA
Estética “instagramable”: el color rojo intenso y las presentaciones con hielo, limón o menta lo hacen muy fotogénico.
Enfoque wellness: encaja con tendencias de alimentación saludable y bebidas sin alcohol.
Influencia cultural: la globalización ha difundido recetas tradicionales de México, el Caribe, África y Medio Oriente, donde se consume desde hace siglos.
Facilidad de preparación: se puede hacer en casa con flores secas y no requiere equipo especial.
NOTA IMPORTANTE:
No es recomendable para personas con presión arterial muy baja, embarazadas o quienes tomen ciertos medicamentos (como diuréticos o antihipertensivos) sin consultar con un médico, ya que puede potenciar sus efectos.
Fuente de texto e imágenes: ChatGPT.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.