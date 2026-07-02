La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 4 DE JULIO DEL 2026

El sábado 4 de julio, Mirtha Legrand volverá a marcar agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece con una nueva edición de La Noche de Mirtha. En esta oportunidad, la Chiqui recibirá en su mesa a la periodista y conductora Susana Roccasalvo.

Los invitados de Mirtha Legrand del 4 de julio de 2026 (Foto: Intagram @lameszarg)

También serán de la partida el actor Diego Ramos, el periodista Lucas Morando y el diputado nacional Bertie Benegas Lynch, quienes compartirán una cena en la que no faltarán la actualidad, la política, el espectáculo y el debate.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 5 DE JULIO DEL 2026

El domingo 5 de julio desde las 13.45, Juana Viale volverá a ponerse al frente de Almorzando con Juana por la pantalla de eltrece. En esta edición recibirá al actor y humorista Sebastián Almada, quien continúa con sus proyectos teatrales, y a la actriz Valentina Bassi, una de las figuras más reconocidas de la ficción argentina.

Matías Mayer, en la Gala de votación de los Emmy Internacionales (Foto: Movilpress)

También compartirán la mesa el actor Matías Mayer, de destacada trayectoria en cine y series; la actriz Silvia Pérez, referente del espectáculo nacional, y el periodista y conductor de viajes Agustín Neglia, creador de Modo Selfie, quien llevará a la mesa sus experiencias recorriendo distintos destinos del mundo.

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