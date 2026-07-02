La polémica entre Mica Viciconte y Daniela Celis sumó un nuevo capítulo. Luego de que Julieta Poggio publicara un contundente mensaje en defensa de su excompañera de Gran Hermano por las críticas que recibió sobre su forma de vestirse, la panelista salió a responder a través de sus redes sociales.

"Me sorprende cómo algunos medios llevan el debate para donde les conviene y cómo muchas personas opinan sin haber escuchado o entendido lo que realmente dije“, comenzó escribiendo. Luego, aclaró cuál fue, según ella, el verdadero sentido de sus palabras sobre Daniela Celis: “En ningún momento hablé del cuerpo de una mujer ni cuestioné la libertad de vestirse como cada uno quiera. Hablé del contexto”.

La pareja de Fabián Cubero explicó que su comentario estaba dirigido al ámbito televisivo y no a la persona. “Lo dije en un streaming, refiriéndome a una persona que trabaja en televisión. Mi punto fue que no es lo mismo un ámbito privado, una salida o un boliche que un programa de televisión que entra a la casa de miles de familias y se emite en un horario de protección al menor. Por algo existen ciertos códigos en ese tipo de espacios”, sostuvo.

Mica Viciconte respondió tras ser fuertemente criticada por sus dichos sobre el vestuario de Daniela Celis (Foto: captura de Instagram/@micaviciconte).

Finalmente, remarcó que su opinión apuntaba al “lugar y la ocasión” y concluyó: “Se puede estar de acuerdo o no, pero antes de opinar estaría bueno escuchar completo lo que dije y no quedarse con un recorte o un título”.

Sin mencionar directamente a Poggio, Viciconte compartió un comunicado en sus historias de Instagram en el que aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y lamentó que muchas personas opinaran sin haber escuchado completo el debate.

QUÉ HABÍA DICHO JULIETA POGGIO SOBRE LAS CRÍTICAS DE MICA VICICONTE A DANIELA CELIS POR CÓMO SE VISTE

Horas antes, Julieta Poggio había publicado un fuerte descargo en sus historias de Instagram, en el que rechazó los comentarios sobre la apariencia de Daniela Celis.

"Comparar partes del cuerpo femenino con objetos o utilizar términos despectivos para referirse a ellas me parece un retroceso“, escribió.

Julieta Poggio defendió a Daniela Celis tras las críticas de Mica Viciconte sobre cómo se viste (Foto: captura de Instagram/@poggiojulieta)

Además, sostuvo que “el respeto también es no decirle a otra persona cómo debe expresar su estética, su feminidad o su sexualidad” y afirmó que “mostrar un escote o no mostrarlo debería ser siempre una elección propia, nunca un motivo de juicio”.

Aunque Mica Viciconte no nombró a Julieta Poggio en su respuesta, su comunicado llegó pocas horas después del fuerte repudio que generaron sus declaraciones y buscó dejar en claro que, según su versión, el debate nunca estuvo centrado en el cuerpo de Daniela Celis, sino en el contexto en el que lucía esos looks.

QUÉ DIJO MICA VICICONTE SOBRE DANIELA CELIS

La controversia comenzó cuando Mica Viciconte opinó sobre el vestuario que Daniela Celis utiliza en un programa de streaming y televisión: “No hace falta mostrar las aureolas, hay un tema de respeto con los compañeros, con todos lo que estamos en la mesa, gente con familia, marido, mujer... que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de vestirnos”.

(Fotos: redes sociales).

“Mica, escuchame, me salieron tan caras que las voy a mostrar, no voy a usar corpiño”, le respondió la ex Gran Hermano y Mica retrucó: “Yo sé que en el fondo algo me escucha, chiquitito pero me escucha”.

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