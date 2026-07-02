La polémica por los comentarios de Mica Viciconte sobre los looks de Daniela Celis sigue sumando capítulos.

Después de que la panelista cuestionara en el streaming La Jugada la ropa que suele usar la ex Gran Hermano para conducir un programa de televisión, las redes sociales estallaron y varias figuras salieron a respaldar a “Pestañela”.

Una de las más contundentes fue Julieta Poggio, quien publicó un fuerte descargo en defensa de su amiga.

En su historia de Instagram, Poggio rechazó cualquier tipo de comentario sobre la forma de vestir de otra mujer y aseguró que este tipo de opiniones representan “un retroceso”.

Julieta Poggio defendió a Daniela Celis tras las críticas de Mica Viciconte sobre cómo se viste (Foto: captura de Instagram/@poggiojulieta)

“Comparar partes del cuerpo femenino con objetos o utilizar términos despectivos para referirse a ellas me parece un retroceso”, escribió y remarcó que “el respeto también es no decirle a otra persona cómo debe expresar su estética, su feminidad o su sexualidad” y sostuvo que “mostrar un escote o no mostrarlo debería ser siempre una elección propia, nunca un motivo de juicio”.

LA RESPUESTA DE MICA VICICONTE TRAS LAS CRÍTICAS

Luego de que sus declaraciones generaran una fuerte repercusión, Mica Viciconte utilizó sus redes sociales para aclarar cuál había sido el verdadero sentido de sus palabras: “Me sorprende cómo algunos medios llevan el debate para donde les conviene y cómo muchas personas opinan sin haber escuchado o entendido lo que realmente dije”, comenzó escribiendo.

La panelista aseguró que en ningún momento habló del cuerpo de Daniela Celis ni cuestionó la libertad de vestirse como cada uno quiera: “Hablé del contexto. Lo dije en un streaming, refiriéndome a una persona que trabaja en televisión. Mi punto fue que no es lo mismo un ámbito privado, una salida o un boliche que un programa de televisión que entra a la casa de miles de familias y se emite en un horario de protección al menor”.

Mica Viciconte respondió tras ser fuertemente criticada por sus dichos sobre el vestuario de Daniela Celis (Foto: captura de Instagram/@micaviciconte).

Para cerrar, insistió en que su opinión estuvo centrada en “el lugar y la ocasión, no sobre una persona” y pidió que antes de opinar se escuche el contenido completo de sus declaraciones y no solo un recorte.

QUÉ DIJO MICA VICICONTE SOBRE DANIELA CELIS

La controversia comenzó cuando Mica Viciconte opinó sobre el vestuario que Daniela Celis utiliza en un programa de streaming y televisión: “No hace falta mostrar las aureolas, hay un tema de respeto con los compañeros, con todos lo que estamos en la mesa, gente con familia, marido, mujer... que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de vestirnos”.

“Mica, escuchame, me salieron tan caras que las voy a mostrar, no voy a usar corpiño”, le respondió la ex Gran Hermano y Mica retrucó: “Yo sé que en el fondo algo me escucha, chiquitito pero me escucha”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.