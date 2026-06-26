Daniela Celis volvió a ser tendencia en las redes sociales después de publicar una serie de fotografías muy provocativas que encendieron Instagram. La exparticipante de Gran Hermano posó con un jean cut-out con cadenas y sin corpiño, dejando a sus seguidores sin palabras.

La joven eligió una sesión de fotos de alto impacto para acompañar una frase que no pasó desapercibida: “Lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan”, escribió junto a los emojis de labios rojos, corazón negro y una nota musical.

Daniela Celis apuntó contra los hombres: “Soy exigente y los nenes se asustan” Crédito Instragram Por: Instagram

La publicación generó una catarata de comentarios de sus fanáticos y también de figuras del medio. Entre los primeros en reaccionar estuvo Julieta Poggio, su amiga y excompañera de GH, que respondió con emojis de corazones. También comentaron Lolo Poggio (“Bomba”) y la influencer Danelikstar (“¡Qué hermosa!”).

Daniela Celis hizo topless en las redes Por: Instagram