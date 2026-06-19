Daniela Celis volvió a ser noticia en las últimas horas, pero esta vez no por un proyecto laboral ni por un tierno posteo familiar. La exparticipante de Gran Hermano confirmó su separación de Nick Sicaro, a apenas dos meses de haber blanqueado públicamente la relación.

La noticia llegó a través de una historia de Instagram que sorprendió a sus seguidores, ya que hasta hace pocos días la pareja se mostraba feliz y compartiendo distintos momentos juntos en las redes sociales: “¡Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos“, comenzó diciendo.

“Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos”, agregó Daniela, dejando en claro que la ruptura se produjo en buenos términos y sin conflictos de por medio.

Foto: Captira de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

El anuncio generó una fuerte repercusión entre sus fanáticos, que no esperaban este desenlace tan pronto. Es que semanas atrás, la influencer había hablado públicamente sobre el gran momento sentimental que atravesaba junto a Sicaro.

Por el momento, ni Celis ni Sicaro dieron detalles sobre los motivos que llevaron al final de la historia de amor. Sin embargo, el mensaje compartido por la ex de Thiago Medina -con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia- reflejó que la decisión fue consensuada y que el vínculo entre ambos continúa desde otro lugar.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

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EL DESCARGO DE THIAGO MEDINA CONTRA DANIELA CELIS, EN MEDIO DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON NICK SICARO

En medio de rumores cada vez más fuertes sobre un supuesto vínculo entre Daniela Celis y Nick Sicaro, Thiago Medina decidió romper el silencio y lo hizo sin filtro a través de un vivo en sus redes sociales.

Con evidente malestar, el exparticipante de Gran Hermano se mostró dolido al recordar su relación con Daniela y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Yo hice todo lo que pude hacer de mi parte. La apoyé en todo, todo, yo la apoyé en todo. Ella estaba ahí jugando a la enamorada y yo le estaba cocinando, ¿se entiende?”, comenzó diciendo.

Lejos de esquivar el tema, Thiago también contó que enfrentó directamente a su expareja y madre de sus hijas Aimé y Laia ante los rumores: “En un momento le pregunté si estaban y me dijo que no. Pero bueno, no lo sé sinceramente. Ella que haga lo que quiera, por algo le di su espacio, me fui de la casa, ya no vivo más con ella”, reveló, dejando entrever que la distancia entre ambos ya es un hecho.

Así es la modesta casa a la que se mudó Thiago Medina tras separarse de Daniela Celis (Foto de Instagram)

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión en las redes, donde muchos seguidores salieron a bancarlo, mientras otros alimentaron aún más las especulaciones sobre el presente sentimental de Daniela y Nick.

Pero el momento más fuerte llegó sobre el final del vivo, cuando Thiago dejó en claro que, a pesar de todo, sus sentimientos siguen intactos: “Si ella quiere hacer las cosas, que las haga tranquilas sin pensar en mí. Me preguntan acá si todavía siento algo por ella. Sí, la amo con toda mi vida, siento muchas cosas por ella, pero tampoco la voy a estar obligando a que esté conmigo”, cerró, a corazón abierto.