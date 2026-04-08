El universo de Gran Hermano volvió a dar que hablar, pero esta vez fuera de la casa. Nicolás “Nick” Sicaro enfrentó los rumores de romance con Daniela Celis, a poco de que se conociera que Thiago Medina (ex de la joven con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia) se mudó de la casa que compartían.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Nick -el participante de Gran Hermano: Generación Dorada) contó cómo lo sorprendió la repercusión: “Mirá, la verdad es que me vengo enterando recién hace un ratito, me vienen escribiendo de varios lugares y vi que en Twitter levantaron bastante el clip de ayer”, comenzó diciendo, en referencia al programa de streaming que compartió con Daniela.

Sobre su vínculo con Celis, fue claro: “La conocí la otra vez que fui al stream. Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda, justo nos sentaron al lado y pegamos la mejor”.

Foto: Captura (América)

Incluso reveló que siguieron en contacto: “Después nos quedamos hablando un rato, nos empezamos a seguir en Instagram. Yo no quise apurar nada tampoco, nos estamos conociendo”.

Lejos de esquivar el tema, admitió que la conexión crece: “Ayer nos vimos por segunda vez y la verdad que siento que hay una tensión y una muy buena conexión. Pero bueno, por ahora tranqui”.

¿Hay chances de romance? Nick no lo descartó y cerró, dejando la puerta abierta: “No sé si puede llegar a haber una cita. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros todo puede pasar”.

Foto: Instagram (@ danielacelis01)

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EL DRAMA DE DANIELA CELIS EN PLENO CUMPLEAÑOS DE SUS GEMELAS AIMÉ Y LAIA: “NO SOLO ES AMOR”

La mañana arrancó distinta en la casa de Daniela Celis y Thiago Medina. Los exparticipantes de Gran Hermano se pusieron de acuerdo para sorprender a sus hijas gemelas, Aimé y Laia, en el día de su cumpleaños número dos. Pero no todo salió como esperaban.

Mientras las nenas dormían, el living se transformó en un verdadero escenario de festejo: globos, guirnaldas, peluches y regalos por todos lados. Todo estaba cuidadosamente preparado para que, al despertar, las pequeñas se encontraran con una fiesta pensada especialmente para ellas. Pero cuando parecía que nada podía salir mal, llegó el contratiempo de último momento, y el drama no tardó en aparecer.

Desde su cuenta de Instagram, Daniela se mostró a pleno en la cocina, preparando la torta para el festejo. Enmantecó el molde, mezcló los ingredientes, agregó cuatro huevos, leche, y batió con entusiasmo… hasta que el horno hizo de las suyas.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

Al sacar la torta, la realidad fue implacable: la preparación estaba completamente quemada. Lejos de ocultarlo, Celis decidió compartir el momento con sus seguidores y ponerle humor a la situación. “No solo es amor la cocina”, escribió junto a varios emojis.

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