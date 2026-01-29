Daniela Celis y Thiago Medina celebraron los dos años de sus hijas gemelas, Laia y Aimé, con un emotivo cumpleaños sorpresa organizado en la intimidad de su hogar.

En equipo, los ex Gran Hermano decoraron la casa con globos, guirnaldas, peluches y regalos mientras las pequeñas dormían, para sorprenderlas al despertar.

Una vez que las nenas se levantaron, la expareja compartió en redes sociales la tierna reacción de las gemelas al ver la celebración preparada especialmente para ellas.

En ese emotivo marco, Thiago y Daniela les dedicaron un profundo mensaje a sus hijas que conmovió a sus seguidores.

Así Daniela Celis y Thiago Medina sorprendieron a sus hijas en su cumpleaños

LAS PALABRAS DE DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA A SUS HIJAS POR SUS DOS AÑOS

“Un día como hoy, a las 10:13, nacía Aimé, y con dos minutos de diferencia, a las 10:15, Laia. Un 29 de enero, hace dos años, con ocho meses en la panza, llegaron a nuestras vidas dos bebés, nuestras gemelas, para regalarnos vida, risas, aventuras y desafíos”, expresaron.

Daniela y Thiago destacaron cómo la llegada de sus hijas transformó sus vidas: “Aprendimos a jugar de nuevo, a investigar, a ser creativos y a divertirnos todos los días. Dos años repletos de carcajadas y poco llanto”.

Finalmente, los ex GH cerraron con un deseo cargado de amor: “Las amamos, Laia y Aimé. Deseamos que siempre sean unidas, buenas y felices”.

“Que nunca les falte la salud ni el amor. Gracias por enseñarnos algo nuevo todos los días. Con amor, mamá y papá”.