A tres meses del accidente en moto que sufrió Thiago Medina, Julieta Poggio habló sobre la asombrosa recuperación del ex Gran Hermano y respondió con enojo a quienes se animaron a poner en duda la gravedad del episodio.

Esta semana, Thiago mostró las cicatrices de las complejas operaciones a las que fue sometido en el Hospital de Moreno, donde le salvaron la vida.

Julieta Poggio estalló de furia contra quienes dudaron de la gravedad del accidente de Thiago Medina (Captura de eltrece)

JULIETA POGGIO HABLÓ DE LA “MILAGROSA” RECUPERACIÓN DE THIAGO MEDINA

“Lo de Thiago fue un milagro. No tiene explicación lo que pasó, más allá de la buena energía de tanta gente que mandó sus rezos, su buena onda, en la cadena de oración que pidió Dani todo el tiempo”, comenzó diciendo la actriz e influencer en Puro Show por eltrece.

Y no ocultó el asombro que le genera verlo de pie, recuperándose a paso firme: “El otro día vino al vivero y es increíble lo bien que está. A veces lo miro y digo ‘no puedo creer verlo así, parado, sonriendo, con todos los dientes’. Me flashea mucho”.

Siempre cerca de Thiago y de su gran amiga Daniela Celis, Juli agregó: “Agradezco siempre, todos los días, por poder terminar así el año, de esta manera, y que esa familia, de personas tan buenas, haya tenido el final que merecían”.

Thiago Medina mostró las cicatrices que le quedaron tras salvarse la vida. (Foto: @thi4go_km)

Thiago Medina. (Foto: @thi4go_km) Por: Fernando Gatti

JULIETA POGGIO DEFENDIÓ CON TODO A THIAGO MEDINA DEL HATE

En ese marco, la panelista Pochi le preguntó: “En sus redes sociales, Thiago salió a mostrar sus cicatrices porque mucha gente, o alguien, desconfió del accidente. ¿Pudiste hablar con él de esto?”.

Indignada, pero con claridad, Poggio expresó sin filtros: “No, no hablé sobre esto, pero si le tengo que decir algo es que hay cosas más importantes en la vida que tener que aclarar eso a un hater de mierda”.

“Que disfrute con sus bebitas, que son hermosas. Él es muy buen papá”, cerró Julieta Poggio, contundente.

