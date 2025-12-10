El paso de Julieta Poggio por Gran Hermano 2022/2023 le rindió buenos frutos: la finalista del reality no solo logró el sueño de la casa propia, sino también el de abrir un vivero-cafetería junto a sus padres, un espacio en el que combinó el amor por el verde y la naturaleza con la gastronomía.

El lugar se llama Raiza y está ubicado en Pilar. Este 10 de diciembre abrió oficialmente sus puertas al público.

Así es el espectacular vivero-cafetería que abrió Julieta Poggio

Feliz e ilusionada, Julieta mostró en Instagram el increíble lugar y expresó su emoción por el emprendimiento comercial familiar.

“Ayer (6 de diciembre) fue la inauguración de @raizaviverocafe, un lugar mágico, un cuentito de hadas en Pilar, café y gastronomía de alto nivel y el mejor asesoramiento en plantas por mi familia”, escribió junto a un video mostrando el espacio, lleno de verde, aromas, infusiones y comida.

Luego agregó, lista para recibir a la gente en la apertura general: “¿Quién va a pasar a conocerlo? Gracias vida”.

Julieta Poggio abrió un vivero-café . Foto: Instagram @poggiojulieta

