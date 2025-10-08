Juli Poggio, una de las figuras más populares que surgieron de Gran Hermano, quedó en el centro de la escena después de que se revelaran los montos que cobra por subir una historia a su cuenta de Instagram.

La información salió a la luz en el programa Lape Club Social Informativo, donde Paula Varela detalló los números que manejan las ex participantes del reality para promocionar marcas en sus redes sociales.

“Por una historia, Juli cobra mil dólares. Si hacés combo y le pedís dos, te hace precio: mil ochocientos dólares”, explicó la panelista, dejando en claro que la influencer ofrece descuentos si la marca apuesta por más de una publicación.

Cuánto cobraría Juli Poggio por posteos en sus redes sociales (Foto: captura de América).

Pero eso no es todo. Si la propuesta es hacer un reel, es decir, un video que queda fijo en el perfil y tiene mayor visibilidad, el precio sube a tres mil quinientos dólares, conforme a la información que revelaron en el programa de América.

LOS COMBOS Y LAS DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS

La estrategia de Juli Poggio no es única ya que otras ex participantes de Gran Hermano, como Denise González, también manejan cifras similares. “Un reel de Denise sale tres mil dólares”, detalló Paula Varela.

Además, la panelista del programa de América contó que las tarifas pueden variar si la publicación incluye música o algún detalle extra, y que todas las operaciones se hacen de manera formal, con factura.

También surgió el nombre de Pampita y según revelaron, cobraría tres mil dólares por una historia, número que triplica la de Juli Poggio. “Obviamente, todo depende de la cantidad de seguidores y el impacto que tiene cada una”, aclararon en el programa.