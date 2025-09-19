Julieta Poggio volvió a sorprender con su estilo jugado y sensual. En una salida nocturna, la influencer compartió una foto desde el ascensor junto a su pareja, donde se la ve con un corpiño de encaje negro con cadenas plateadas en el escote, prenda que la puso al límite de un accidente de vestuario.

La modelo e influencer combinó la pieza lencera con un pantalón negro abierto al costado, una remera blanca atada en la cintura y un bolso negro como accesorio. Para completar el look, llevó el pelo recogido en una colita alta y lució su clásico piercing en el ombligo, que se robó todas las miradas.

Juli Poggio salió a bailar en corpiño de encaje y estuvo al borde de un accidente con su look. Crédito: Arriba Argentinos.

EL LOOK DEL NOVIO DE JULI POGGIO

Su novio, en tanto, acompañó la postal con un outfit total black, compuesto por camisa y remera negra, más una cadena plateada y un tatuaje de serpiente en el antebrazo que resaltó en la imagen. Ambos posaron con complicidad: él con una sonrisa y ella haciendo un gesto pícaro frente al espejo.