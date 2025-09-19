Julieta Poggio volvió a sorprender con su estilo jugado y sensual. En una salida nocturna, la influencer compartió una foto desde el ascensor junto a su pareja, donde se la ve con un corpiño de encaje negro con cadenas plateadas en el escote, prenda que la puso al límite de un accidente de vestuario.
La modelo e influencer combinó la pieza lencera con un pantalón negro abierto al costado, una remera blanca atada en la cintura y un bolso negro como accesorio. Para completar el look, llevó el pelo recogido en una colita alta y lució su clásico piercing en el ombligo, que se robó todas las miradas.
EL LOOK DEL NOVIO DE JULI POGGIO
Su novio, en tanto, acompañó la postal con un outfit total black, compuesto por camisa y remera negra, más una cadena plateada y un tatuaje de serpiente en el antebrazo que resaltó en la imagen. Ambos posaron con complicidad: él con una sonrisa y ella haciendo un gesto pícaro frente al espejo.