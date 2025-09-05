Julieta Poggio tiene un perfil mediático versátil. La ex participante de Gran Hermano la rompe sobre el escenario, se destaca en streaming y siempre lo hace exponiendo su faceta “aniñada”.
En ese marco, publicó una historia donde mostró cómo luciría su departamento si tomara decisiones absolutas sin asesoramiento.
“Yo, si decorara mi depto nuevo sin supervisión de mi mamá”, escribió y arrobó a Patricia Destéfani.
LA DECORACIÓN DE JULI POGGIO
La bailarina mostró un ejemplo de cómo decoraría su departamento, aunque con tono jocoso. El ambiente se ve teñido de blanco y de rosa en diferentes tonos.
Se distinguen una araña que pareciera salida de Disney, sillones mullidos, cuadros y muñecos de diferentes personajes infantiles y otros elementos que podrían pertenecer a una habitación de una niña.