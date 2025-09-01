Julieta Poggio, conocida por su presencia activa en redes sociales, sorprendió a sus seguidores con un descubrimiento poco agradable en su propia casa.
Mientras buscaba arroz en su alacena, la joven se topó con un paquete en estado completamente podrido, que no logró identificar.
En un video publicado en sus historias de Instagram, Poggio expresó su asco de manera sincera y divertida:
“Estoy cocinando… estábamos buscando arroz. Miren lo que encontré en mi alacena. O sea, no puedo ni distinguir qué era esto. Si era un budín, si era un pan, un brazo… ¡Qué asco, por Dios!”
Aunque la situación fue desagradable, Julieta Poggio la manejó con humor, transformando un hallazgo inesperado en un momento viral dentro de sus redes sociales.