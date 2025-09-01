Juli Poggio se mostró más sincera que nunca y habló sin filtros sobre su noviazgo con Fabrizio Maida, con quien mantiene una pareja abierta desde hace un año.

“Nuestra primera regla, la principal, es siempre ser la primera persona para el otro. El día que se pierda eso, es igual que un engaño”, contó Julieta en Almorzando con Juana, el programa que conduce Juana Viale por eltrece.

Consultada sobre los límites del acuerdo, la influencer detalló: “Yo lo utilizo más para dar besitos. Lo otro ya lo tengo con mi novio, no lo necesito. Son como permitiditos, pero tratamos de no contarnos”.

Foto: Captura (eltrece)

Lejos de los celos, Juli aseguró que la relación se sostiene en la seguridad mutua: “Soy muy segura y él también. Al contrario de lo que piensa la gente, no genera inseguridad, te da mucha seguridad saber que siempre te volvés a elegir”.

Además, destacó el costado más profundo de su vínculo con Maida: “Tengo como una relación de mejores amigos. Es muy lindo, muy divertido“. Y cerró: ”Pienso que no tiene vuelta atrás. Aprendí a amar así, tan libremente y tan sincero, que es un camino de ida”.

Foto: Instagram (@poggiojulieta)

JULI POGGIO LANZÓ UNA IRÓNICA RESPUESTA CONTRA LA CHINA SUÁREZ EN PLENO JUEGO Y SE HIZO VIRAL

Julieta Poggio está en uno de los mejores momentos de su carrera, brillando en campañas para importantes marcas, con la oportunidad de protagonizar Patito Feo en teatro y siendo parte de Rumis, el programa de streaming que conduce junto a Lizardo Ponce en La Casa.

En la edición especial por el primer aniversario del ciclo, incluyeron el clásico rosco de Pasapalabra con preguntas de cultura general y algunas relacionadas con el mundo del espectáculo.

Todo transcurría con normalidad hasta que llegó una consigna que generó un momento inesperado. “Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas”, leyó Lizardo, y Juli, sin dudar ni un segundo, respondió con total seguridad: “China Suárez”.

Foto: Instagram (@poggiojulieta)

La mención de la actriz desató una carcajada general en el estudio. Lizardo, completamente tentado, tuvo que frenar el juego para recuperarse de la risa, mientras el resto de los presentes comentaban: “Yo pensé lo mismo”.

Fue entonces que el conductor tuvo que anunciar que la respuesta correcta era “Tatiana”, el término popularizado por Martín Cirio para referirse a las mujeres que buscan a los hombres que están en pareja.

¡Qué momento!