Esta semana en Buenos Aires hubo días ideales para mirar películas y dormir la siesta, y así lo mostró Juli Poggio.

La bailarina publicó un video de la intimidad con su novio Fabrizio Maida en la cama.

En sus historias de Instagram, subió un contenido donde se la ve en primer plano, para luego arrojarse sobre su pareja, que estaba sin remera y con el celular en la mano.

Escribió: “Tener novio con este clima se siente así”, y agregó emojis de un corazón, lluvia, oso de peluche, pochoclos y estrellas.

JULI POGGIO: ACCIDENTE DENTAL EN UN STREAMING

La influencer estuvo en Rumis, por La Casa Streaming, y en un juego relajado con sus compañeros sufrió un accidente dental.

Foto: gentileza de prensa.

“¡No, chicos! Miren ahí. Me quedó voladito. La pu... madre. Me voy de viaje y se me salió un pedacito”, expresó al llevarse la mano a la boca cuando sintió que algo no andaba bien.

Luego, la ex participante de Gran Hermano explicó: ““No tengo carillas en todos los dientes, pero en los bordes sí. No tengo tiempo de ir”.