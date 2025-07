Juli Poggio volvió a acaparar la atención por uno de esos momentos inesperados que la convierten en tendencia.

Esta vez, la influencer protagonizó un accidente en vivo durante el programa Rumis (La Casa Streaming), mientras participaba de un juego distendido con sus compañeros.

En medio del juego, Juli Poggio sintió algo extraño en su boca y se llevó la mano al rostro con alarma. “¡No, chicos! Miren ahí. Me quedó voladito. La pu... madre. Me voy de viaje y se me salió un pedacito”, exclamó, visiblemente frustrada. La cámara captó el momento exacto en que notó que algo no estaba bien en su sonrisa.

Más tarde, la propia Juli explicó que lo que se le había desprendido era una parte de una carilla dental: “No tengo carillas en todos los dientes, pero en los bordes sí. No tengo tiempo de ir”, confesó, haciendo referencia a su apretada agenda antes de un próximo viaje.

Foto: Instagram (@poggiojulieta)

LA REACCIÓN EN REDES SOCIALES

Aunque intentó minimizar el accidente dental, las redes sociales no tardaron en amplificar el episodio. Los seguidores reaccionaron con empatía y humor: “Minuto de silencio para las carillas de Juli”, “Me representa”, “Yo me pongo a llorar si me pasa”, fueron algunos de los mensajes que convirtieron el percance en contenido viral.