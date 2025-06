La final de Gran Hermano 2025 (Telefe) dejó varios momentos para el análisis, y uno de ellos fue la reacción de Julieta Poggio, exparticipante de la edición 2022, frente al tercer puesto de Luz Tito, quien repitió la misma posición que ella logró en su paso por el reality.

Sin embargo, lejos de mostrarse empática, Poggio dejó en claro que no le agradó la comparación.

Durante una emisión del programa de streaming RUMIS (La Casa), donde Poggio participa como panelista, el debate giró en torno a la salida de Luz y el inevitable paralelismo con su propia experiencia.

Todo comenzó cuando La Tía Sebi recordó el recibimiento que tuvo Julieta al salir de la casa: “Cuando bajaste del auto y estaba toda la gente que te daba regalitos fue muy épico”.

Poggio no tardó en marcar diferencias: “Era muy larga la pasarela, amigo. Muy larga. La de ayer era más cortita”, comentó con ironía. Ante el reclamo del panel por no mostrar a Luz con el público, la ex GH disparó una frase que generó tensión: “Por algo es”, dando a entender que la salida de Luz no fue tan impactante como la suya.

Foto: Instagram (@poggiojulieta)

LA INCOMODIDAD DEL EQUIPO DE GRAN HERMANO

El incómodo momento no pasó desapercibido. Se generó un silencio en el estudio, roto apenas por un “upa” de uno de los panelistas, mientras el resto intentaba aligerar el ambiente haciendo corazones con las manos.

Julieta Poggio ya había manifestado su favoritismo por Ulises Apóstolo en esta edición y fue crítica con el juego de Santiago “Tato” Algorta, el ganador. No obstante, esta fue la primera vez que se mostró tan filosa con Luz Tito, dejando entrever que no la considera a su altura dentro del universo GH.