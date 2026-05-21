La decisión de Jenny Mavinga de ser quien le niegue el golden ticket a Carmiña Masi a Gran Hermano Generación Dorada generó polémica, y tras el enojo de la periodista la nacida en la República Democrática del Congo hizo un sentido descargo.

“Estoy muy estresada. Son las 3 de la mañana no puedo dormir. No sé si voy a poder dormir hoy por la situación que pasó”, arrancó Mavinga.

“Estábamos en un reality, todos lo saben. Lo que se dijo ahí fue muy fuerte. Yo a Carmiña la perdoné como dije, sí. Pero hice lo que dictó mi corazón”.

Carmiña Masi explotó furiosa tras quedarse afuera otra vez de Gran Hermano Generación Dorada

“Cuando miraba a la tribuna era para saber qué decía mi marido, porque no tenía la decisión. Él me dijo, ‘hacé lo que dicta tu corazón’".

Cómo decidió Mavinga negarle el reingreso a Carmiña a GH Generación Dorada

“Cuando miré a toda la gente empecé a pensar los comentarios horribles que yo recibo todos los días por los dichos de Carmiña. Y me imaginé a tanta gente que pasa por lo mismo, por esos dichos horribles.... Ustedes no lo pueden imaginar. Es horrible”, aclaró.

“Por suerte Carmina lo entendió. Me dijo ‘Mavi, si decía que sí, yo decía que no. No me gustó el lugar que te pusieron´. Buenas noches", concluyó Mavinga tras su rechazo a Carmiña.

El descargo de Jenny Mavinga tras negarle el regreso a Carmiña Masi a Gran Hermano Generación Dorada