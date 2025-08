La vuelta de Patito Feo al teatro ya es un hecho y comenzó con una campaña que comenzó este mismo lunes 4 de agosto cuando las calles amanecieron empapeladas con la frase “Nadie pasa de esta esquina”, un guiño a Las Divinas, que marcó toda una época.

Sin embargo, el regreso no contará con las protagonistas originales ya que ni Brenda Asnicar ni Laura Esquivel serán parte del proyecto. Ambas actrices rechazaron la propuesta de reincorporarse a la obra, por lo que los productores convocaron a Albana Fuentes y Julieta Poggio para los roles centrales.

Fotos: Instagram @basnicar y @poggiojulieta

Según se informó en Intrusos (América TV), “a una se le ofreció mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida. Es un proyecto millonario”, y tras esas versiones, Brenda Asnícar rompió el silencio en su ciclo de streaming.

QUÉ DIJO BRENDA ASNÍCAR SOBRE SU AUSENCIA EN LA NUEVA VERSIÓN DE PATITO FEO

En el ciclo Había que decirlo, del canal de streaming de eltrece , Brenda Asnicar rompió el silencio sobre su decisión y la de su excompañera. Dijo que ambas prefirieron priorizar sus carreras actuales, aunque no pudo evitar ironizar sobre la elección de Julieta Poggio como la nueva Antonella.

“Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”, dijo, tras lo cual se mostró afectuosa con los seguidores. “Un abrazo a los fans, que los queremos un montón”, dijo. Luego agregó: “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo”.

Sobre las nuevas protagonistas, fue contundente pero conciliadora. “Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”, afirmó. Y cerró con una frase categórica: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”.

