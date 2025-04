Una vez más, Brenda Asnicar reaccionó sin filtro contra quienes afirman que sufre un problema de alimentación. Enojada, publicó la nota de un medio que informa que tendría una enfermedad e hizo un letal descargo.

“Brenda Asnicar volvió a la Argentina: ¿está enferma de anorexia?”, informa el medio, quien habla de su “extrema delgadez”. Al leer este titular, la cantante contestó con firmeza.

Brenda Asnicar se hartó en Instagram. Foto: IG | basnicar

“¿A ustedes qué les parece? Estoy harta, desde que soy niña tengo que soportar el maltrato y soy víctima de abusos por parte de algunos medios. Hasta inventaron que la casa me la había comprado mi exnovio. Son patéticos, soy una mujer y trabajo desde los 11 años; todo lo que tengo me lo compré yo”, sentenció, enojada.

BRENDA ASNICAR APUNTÓ CONTRA QUIENES AFIRMAN QUE SUFRE ANOREXIA

Brenda Asnicar hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram que compartió Estefanía Berardi.

“Quiero brindarles mi apoyo a todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad. Es muy duro. Cuando decidí ser actriz, no sabía que iba a ser víctima de estas injusticias. Nunca me enganché ni nunca hice quilombo porque no soy una persona conflictiva”, sentenció, remarcando que ella no nació en una cuna de oro.