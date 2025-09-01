Julieta Poggio se animó a contar uno de los momentos más difíciles que vivió después de su paso por Gran Hermano. La joven, que se convirtió en una de las figuras más queridas del reality, reveló que al salir de la casa tuvo que enfrentar serios problemas de salud mental.

En Almorzando con Juana, Julieta confesó que la exposición mediática y el cambio brusco de vida la afectaron más de lo que imaginaba. “Empecé con ataques de pánico. No entendía lo que me pasaba, sentía que me faltaba el aire y que no podía controlar mi cuerpo”, dijo.

La ex participante explicó que el encierro y la presión de la fama le jugaron una mala pasada. “Salís y de repente todo el mundo te conoce, te habla, te pide fotos. Es un shock muy grande”, relató. Julieta reconoció que, aunque siempre soñó con ser famosa, la realidad fue mucho más dura de lo que esperaba.

JULIETA POGGIO CONFESÓ QUÉ PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SUFRIÓ TRAS GRAN HERMANO

“No podía dormir, me costaba salir a la calle. Sentía que todos me miraban y me juzgaban”, detalló. La joven aseguró que buscó ayuda profesional para poder superar esa etapa y que hoy se siente mucho mejor.

Julieta aprovechó para dejar un mensaje a sus seguidores: “No tengan miedo de pedir ayuda. Todos podemos pasar por momentos difíciles y está bien hablarlo”. La ex Gran Hermano remarcó la importancia de cuidar la salud mental y de no subestimar los síntomas.

Hoy, Julieta Poggio sigue adelante con su carrera artística y se muestra agradecida por el cariño del público, pero no olvida el difícil proceso que le tocó atravesar después del reality.

