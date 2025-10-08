Patito Feo, el musical, tuvo su estreno para la prensa, familiares y amigos de los artistas. Una de las protagonistas es Julieta Poggio, que recibió el saludo de Marcos Ginocchio.

La actriz y bailarina, una de las figuras más queridas del universo Gran Hermano, se robó todas las miradas al interpretar a la “divina” de la historia, compartiendo escenario con Guada Devoto —quien encarna a la “popular”— y un numeroso elenco.

El evento convocó a numerosos amigos, colegas y ex participantes del reality. Daniela Celis, recientemente aliviada tras la recuperación de Thiago Medina, no quiso perderse la función.

También dijeron presente Zoe Bogach, Luz Tito, Chiara Mancuso y Martina Pereyra, acompañadas por varios compañeros del stream con quienes Poggio mantiene una estrecha relación.

Daniela Celis en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

MARCOS GINOCCHIO SALUDÓ A JULIETA POGGIO POR PATITO FEO

Julieta deslumbró al público con su talento para el canto y el baile. Uno de los momentos más aplaudidos de la noche llegó con su interpretación de “Tango Llorón”, uno de los temas más icónicos de las “divinas”.

Entre el público, las miradas también se posaron sobre Marcos Ginocchio, el “primo” de Gran Hermano, quien ocupó un lugar central en la platea. Su presencia no pasó inadvertida: muchos atentos observaron sus reacciones cada vez que Julieta aparecía en escena, lo que sumó un condimento extra a una noche que combinó nostalgia, glamour y emoción.

El emotivo mensaje de Marcos Ginocchio a Julieta Poggio en su debut en Patito Feo | Créditos: Instagram @poggiojulieta

“Primita, la rompiste. Gracias por transmitirnos siempre una risa”, escribió el ganador del reality show.