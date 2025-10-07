Julieta Poggio estrenó Patito Feo junto a Guada Devoto en el Teatro Broadway y una de las famosas que dijo presente fue Daniela Celis. La ex Gran Hermano acompañó a la actriz en el debut luego de pasar un episodio turbulento por la salud de Thiago Medina.

Tras la mejora del padre de sus gemelas, Daniela decidió estar presente en este momento importante para su amiga, a quien conoció en el reality de Telefé. También estuvo otro de sus excompañeros, Nacho Castañares Puente, la hija de Yanina Latorre, Lola, y Rosina Beltrán.

Daniela Celis en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Lizardo Ponce, La Tía Sebi, Martín Cirio, Eliana Guercio, Agustín Sullivan, Cande Ruggeri, Cami Mayan, dijeron presente y posaron para las cámaras de Ciudad.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE PATITO FEO

Julieta Poggio estrenó Patito Feo (Foto: Movilpress).

Nacho Castañares Puente acompañó a Julieta Poggio en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Lola Latorre en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Rosina Beltrán en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Daniela Celis en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Lizardo Ponce en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Martín Cirio en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Eliana Guercio en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Agustín Sullivan en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Nacho Castañares Puente en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Cande Ruggeri en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

El estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

El estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Cami Mayan en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

La Tía Sebi en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

Julieta Poggio estrenó Patito Feo (Foto: Movilpress).

