Estreno de Patito Feo: el look de Daniela Celis para acompañar a su amiga Julieta Poggio
Tras la mejora de la salud de Thiago Medina, la ex Gran Hermano felicitó a la protagonista del musical.
Julieta Poggio estrenó Patito Feo junto a Guada Devoto en el Teatro Broadway y una de las famosas que dijo presente fue Daniela Celis. La ex Gran Hermanoacompañó a la actriz en el debut luego de pasar un episodio turbulento por la salud de Thiago Medina.
Tras la mejora del padre de sus gemelas, Daniela decidió estar presente en este momento importante para su amiga, a quien conoció en el reality de Telefé. También estuvo otro de sus excompañeros, Nacho Castañares Puente, la hija de Yanina Latorre, Lola, y Rosina Beltrán.
Lizardo Ponce, La Tía Sebi, Martín Cirio, Eliana Guercio, Agustín Sullivan, Cande Ruggeri, Cami Mayan, dijeron presente y posaron para las cámaras de Ciudad.