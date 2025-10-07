Daniela Celis abrió su corazón y compartió el difícil momento que atravesó tras el accidente de Thiago Medina, el padre de sus hijas. En diálogo con el programa Cortá por Lozano, la ex Gran Hermano relató cómo la angustia y el estrés la afectaron a nivel físico y emocional.

“Bajé 8 kilos en 23 días“, confesó y explicó que durante las primeras semanas después del accidente, el dolor y la preocupación le cerraron el apetito por completo: “A mí se me cerró el apetito durante las primeras dos semanas, no sentía hambre, ni siquiera me hacía ruido la panza. No podía comer nada, me hacía mal, como que estaba empachada todo el tiempo”.

La situación la llevó a perder peso de manera abrupta: “Me preocupé porque bajé más de 8 kilos en 23 días. Lo hablé porque no sabía cómo hacer”. La ex participante de Gran Hermano también describió cómo tuvo que reorganizar su vida para cuidar a sus hijas mientras Thiago estaba internado.

Daniela Celis habló en Cortá por Lozano (Foto: captura de Telefé).

“Salir del hospital y volver a casa era sentarme a jugar, cantar, bailar, hacer dibujitos, que todo esté bien, hacerlas dormir a las dos, y después encontrarme con una rutina completamente nueva porque en casa es un 50 y 50 todo”, relató.

Daniela admitió que sintió culpa por la ausencia de Thiago y por no poder estar al 100% con sus hijas: “Decidí parar toda mi vida para poder estar con ellas, darles toda mi atención y que no sientan la ausencia de los dos”.

A pesar de la angustia, destacó la fortaleza de sus hijas: “Son muy compañeras, son dos nenas, pero no me hicieron renegar una sola noche”.

LA DURA CONFESIÓN DE DANIELA CELIS: “MI ÚNICO MOMENTO PARA LLORAR ERA LA DUCHA”

En el programa de Verónica Lozano, Daniela Celis confesó que, aunque intentó mostrarse fuerte para sus hijas, hubo momentos en los que no pudo evitar quebrarse: “En algún momento me encerraba en el baño a llorar, a gritar, a talear. Porque uno es súper mamá, pero hay momentos en los que uno afloja. Es humano”.

La rutina diaria la obligó a dejar sus emociones para esos breves instantes de soledad: “Quizás sí era el único momento de llorar en la ducha. Y nada más, porque tenía a dos bebés en la cama o afuera de la puerta del baño esperándome para jugar de vuelta”.

