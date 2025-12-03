Julieta Poggio dijo presente en la gala de Gente por los Personajes del Año, pero su paso por la alfombra roja estuvo marcado por una pregunta inevitable: el reciente cruce con la China Suárez.

Días atrás, la integrante del streaming Rumis opinó sobre La Hija del Fuego, y su comentario fue interpretado de manera negativa por Suárez, quien respondió con una fuerte arremetida desde Turquía, donde está instalada junto a Mauro Icardi.

Lejos de tensiones, Julieta habló nuevamente del tema con el notero de La mañana con Moria y, entre sonrisas, fue tajante cuando le consultaron qué piensa de la China como mujer.

Juli Poggio (Foto: Movilpress)

JULIETA POGGIO MINIMIZÓ A LA CHINA SUÁREZ TRAS SU INESPERADO Y POLÉMICO CRUCE

Notero: -¿Qué pasó con la China?

Julieta Poggio: -Aprendí que, con la exposición, son cosas que pasan. Aprendí. No me puse mal…

Notero: -Hubo una malinterpretación. ¿Ella en algún momento se comunicó con vos para decirte “disculpame, no lo entendí”?

Juli: -No, y tampoco lo necesito. Está todo bien. Me da igual.

Notero: -¿Qué perspectiva tenés de ella como mujer?

Juli: -No la conozco. No voy a opinar de ella como mujer porque no la conozco. Nunca trabajé con ella, pero, de mi parte, no tengo ningún tipo de problema.

Notero: -¿Trabajarías con ella?

Juli: -Sí, obvio.

La sorpresiva reacción de la China Suárez contra Julieta Poggio fue vinculada a Marcos Ginocchio, ex Gran Hermano con quien Juli tuvo un romance y con quien Eugenia también fue relacionada en el pasado. Desde entonces, las diferencias entre ambas quedaron expuestas públicamente.