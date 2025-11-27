El estudio de La Mañana con Moria se llenó de confesiones y risas cuando Julieta Poggio se animó a contar cómo vive su relación de pareja abierta. La ex Gran Hermano se sentó frente a Moria Casán y no esquivó ninguna pregunta: habló de los límites, los celos y la sinceridad, mientras la diva la pinchaba con su clásico humor filoso.

Todo arrancó cuando la conductora fue al hueso: “Sé que estás en una relación abierta, contame un poco de eso, ¿Cuánto hace que estás de novia? ¿Cuáles son los límites?”, indagó Moria y la invitada respondió sin vueltas: “Estoy con mi novio hace dos años”.

Julieta fue sincera sobre su vínculo con su novio: “Los límites se van poniendo según las cosas que van pasando, lógicamente, al principio no sabíamos muy bien porque los dos por primera vez tuvimos relación abierta juntos, pero por ejemplo dijimos que con conocidos nuestros no, o cuando es algo que te lastima, también, eso ya es un límite”.

La conversación se puso aún más jugosa cuando Moria quiso saber cómo manejan la información sobre terceros y la actriz explicó: “Yo prefiero no informar, o sea, no me gusta la mentira, si yo quiero saber exactamente un caso puntual me gusta siempre la verdad, la sinceridad, pero prefiero no saberlo. ¿Para qué saberlo?”.

Fue entonces cuando Casán quedó descolocada e indagó más: “Entonces, ¿la relación abierta en qué se da? Si no la sabés, ¿en qué es abierta? O sea, si él tiene algo con una chica y vos no lo sabés, no te pasa nada, pero si él te lo llega a contar, ¿te daría celos?, entonces no es una relación abierta”.

Julieta, por su parte remarcó su postura: “No, hay gente que le morbosea saberlo, prefiero que no me lo cuente”.

Y ahí llegó el comentario filoso de la One: “Ah, pero entonces es una relación cómoda para vos. Ay, qué viva, cada uno hace cosas por su lado y no se cuentan, el morbo está en no contarse”.

LA FILOSOFÍA DEL AMOR PARA JULIETA POGGIO

Entre risas y complicidad, Julieta Poggio aclaró en el programa matutino de eltrece: “Es como saber que tenés una libertad de poder hacer algo y que no estás cagando a la otra persona. Pero la verdad es que yo a mi novio lo elijo primero para todo”.

Moria cerró el tema con una reflexión bien a su estilo: “Lo bueno es eso, que no se siente que se están cagando. Muy bien”. El ida y vuelta dejó en claro que, para Julieta la clave está en la sinceridad y en priorizar la pareja, aunque cada uno tenga su espacio de libertad.

